Mazowieckie: Areszt dla 59-latka podejrzanego o usiłowania zabójstwa

Do aresztu trafił 59-letni obywatel Ukrainy podejrzany o usiłowanie zabójstwa 57-letniego mieszkańca pow. zwoleńskiego (woj. mazowieckie). Mężczyzna pracował w gospodarstwie syna pokrzywdzonego. W trakcie kłótni wyjął nóż i zadał 57-latkowi kilka ciosów, a następnie uciekł.

Jak poinformowała PAP w poniedziałek rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Zwoleniu mł. asp. Katarzyna Słyk, do zdarzenia doszło w czwartek na terenie gospodarstwa w jednej z gmin w powiecie zwoleńskim. "Między mężczyznami wywiązała się kłótnia, która przerodziła się w szarpaninę. Pracownik najpierw uderzał pokrzywdzonego, a następnie wyjął nóż i zadał kilka ciosów" - zrelacjonowała rzeczniczka.

Na miejsce została wezwana karetka pogotowia, która rannego mężczyznę przewiozła do szpitala. Obrażenia okazały się niegroźne. Na drugi dzień 57-latek został wypisany do domu.

Sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia. Po kilku godzinach został zatrzymany i przewieziony do komendy w Zwoleniu. Trafił do policyjnego aresztu. W piątek został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Zwoleniu, gdzie usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa. Decyzją sądu został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące. Teraz 59-latkowi grozi kara nawet dożywotniego pozbawiania wolności.