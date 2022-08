Mazowieckie: Jedna ofiara śmiertelna i cztery osoby ranne w zderzeniu dwóch aut

Jedna osoba zginęła, a cztery zostały ranny w wyniku zderzenia osobowej toyoty i mitsubishi; wśród rannych są dzieci w wieku 5 i 10 lat - poinformowała PAP rzeczniczka prasowa Komendy Powiatowej Policji w Grójcu nadkom. Agnieszka Wójcik.

Jak przekazała policja, do wypadku doszło ok. godz. 14.30 w miejscowości Długowola na drodze powiatowej relacji Goszczyn-Lewiczyn. "Doszło tam do zderzenia osobowej toyoty i mitsubishi. W wyniku wypadku do szpitala trafiły cztery osoby, w tym dwoje dzieci w wieku 5 i 10 lat. Te osoby podróżowały toyotą. Niestety śmierć na miejscu poniósł kierowca mitsubishi" - powiedziała nadkom. Agnieszka Wójcik.

Dodała, że obecnie droga, na której doszło do wypadku jest zablokowana, a utrudnienia mogą tam potrwać do godz. 20. "Policjanci ustalają, w jaki sposób mogło dojść do tego zdarzenia, jednoznacznie nie możemy jeszcze powiedzieć z czyjej przyczyny doszło do wypadku" - powiedziała Wójcik.

"Apelujemy o zachowanie ostrożności i zachowanie rozwagi na drodze podczas jazdy tak, aby ten ostatni weekend wakacji minął bezpiecznie" - dodała.

Jak dowiedziała się PAP, doszło najprawdopodobniej do zderzenia czołowego obu pojazdów. Z informacji przekazanych przez Państwową Straż Pożarną wynika, że na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.