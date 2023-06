Mazowieckie: Kierował autobusem bez uprawnień; był też poszukiwany do odbycia kary więzienia

W Ciechanowie policjanci zatrzymali 55-letniego kierowcę autobusu, który przekroczył prędkość. Okazało się, że nie posiada on uprawnień do kierowania, a ponadto jest poszukiwany do odbycia kary pozbawienia wolności. Mężczyzna trafił już do zakładu karnego.

Jak poinformowała we wtorek rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie mł. asp. Magda Zarembska, do ujęcia 55-latka doszło, gdy funkcjonariusze z tamtejszej Grupy Speed na jednej z ulic miasta kontrolowali prędkość pojazdów - właśnie w związku z tym wykroczeniem zatrzymali autobus iveco.

"Po sprawdzeniu w policyjnych bazach danych wyszło na jaw, że kierowca autobusu, 55-letni mieszkaniec powiatu legionowskiego, poszukiwany był na podstawie nakazu doprowadzenia wydanego przez Sąd Rejonowy w Ciechanowie do odbycia kary 55 dni pozbawienia wolności. Ponadto okazało się, że nie posiada uprawnień do kierowania" - zaznaczyła mł. asp. Zarembska.

Funkcjonariusze zatrzymali 55-latka, który następnie trafił do zakładu karnego w celu odbycia orzeczonej wobec niego kary.

Jak wyjaśniła rzeczniczka ciechanowskiej policji, mężczyzna kierował autobusem, należącym do firmy wykonującej zarobkowy przewóz osób. "Pasażerowie kontynuowali podróż, dopiero gdy policjanci przekazali autobus innemu kierowcy posiadającemu uprawnienia do kierowania" - dodała.

Według mł. asp. Zarembskiej, konsekwencje poniesie właściciel firmy przewozowej, który odpowie za dopuszczenie do kierowania autobusem osoby bez uprawnień - grozi mu kara grzywny.