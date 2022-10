Mazowieckie: Kierowca uciekał przed policyjną kontrolą trzeźwości - grozi mu do 5 lat więzienia

W Popłacinie pod Płockiem 47-letni kierowca forda nie zatrzymał się do policyjnej kontroli. Gdy zrezygnował z ucieczki, tłumaczył, że obawiał się badania stanu trzeźwości. Wykazało ono, że miał on dopuszczalną ilość alkoholu nieprzekraczającą 0,2 promila. Za ucieczkę grozi mu do 5 lat więzienia.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

Jak poinformowała we wtorek rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji w Płocki podkom. Marta Lewandowska, do zdarzenia doszło, gdy funkcjonariusze z tamtejszego wydziału ruchu drogowego prowadzili w Popłacinie kontrole stanu trzeźwości kierowców poruszających się droga krajową nr 62.

"Podczas działań policjant wydał polecenie zatrzymania do kontroli kierującemu fordem, jednak ten zignorował sygnalizację umundurowanego funkcjonariusza i zaczął uciekać. Patrol ruszył więc w pościg za fordem. Po blisko dwóch kilometrach kierujący autem, widząc brak możliwości dalszej ucieczki, zatrzymał pojazd" - przekazała podkom. Lewandowska.

Okazało się, że kierowcą forda był 47-letni mieszkaniec powiatu płockiego. "Mężczyzna tłumaczył policjantom ucieczkę obawą o swój stan trzeźwości. Twierdził, że spożywał wcześniej niewielkie ilości alkoholu. Badanie policyjnym alkomatem wykazało ostatecznie, że miał on w organizmie dopuszczalną ilość alkoholu nieprzekraczającą 0,2 promila" - wyjaśniła rzeczniczka płockiej policji.

Jak podkreśliła, "teraz 47-latek za niezatrzymanie się do policyjnej kontroli odpowie przed sądem". "Za to przestępstwo grozi mu kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności" - dodała podkom. Lewandowska.