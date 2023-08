Mazowieckie: Kolejna edycja programu "Mam pasję powyżej średniej" – stypendia dla dzieci i młodzieży z Płocka i okolic

Do 30 września można składać wnioski w ramach kolejnej edycji programu stypendialnego "Mam pasję powyżej średniej" dla dzieci i młodzieży z Płocka i powiatu płockiego. Fundacja Orlen zdecydowała o zwiększeniu tegorocznego budżetu i podwyższeniu stypendiów.

Informując w środę o piętnastej odsłonie programu, Orlen podkreślił, że tylko w ubiegłym roku stypendiami jego korporacyjna fundacja wsparła blisko 800 utalentowanych uczniów i studentów.

"Fundacja Orlen w tym roku zdecydowała o zwiększeniu budżetu programu stypendialnego. Dzięki temu uczniowie mogą liczyć na wyższe niż w poprzednich latach stypendium" - zaznaczył koncern. Dla uczniów szkół podstawowych będzie to 250 zł miesięcznie, a dla uczących się w szkołach ponadpodstawowych 350 zł miesięcznie.

Program "Mam pasję powyżej średniej" został stworzony z myślą o uczniach klas siódmych i ósmych szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych z Płocka i z powiatu płockiego.

Program jest podzielony na dwie kategorie: naukową i sportową. W przypadku stypendium naukowego wymagana średnia ocen dla uczniów szkoły podstawowej wynosi co najmniej 4,75, a dla uczniów szkół ponadpodstawowych co najmniej 4,5. W przypadku stypendium sportowego to 4,0. Pod uwagę brany jest także udział w wolontariacie, zaangażowanie w działalność organizacji pozarządowych czy aktywność w lokalnym środowisku.

"Zależy nam na tym, aby wesprzeć płocką młodzież w rozwijaniu swoich pasji czy talentów i realizacji ambitnych marzeń" - powiedziała prezeska Fundacji Orlen Katarzyna Różycka, cytowana w informacji koncernu.

Jedną z ubiegłorocznych stypendystek projektu - jak podał koncern - jest licealistka Kalina Strześniewska. Od ośmiu lat trenuje ona piłkę nożną, a szkołę podstawową ukończyła ze średnią 5,44.

"W ubiegłym roku byłam powoływana do reprezentacji Polski kobiet do lat 15. To najwyższe wyróżnienie sportowe" - powiedziała, wspominając, że jej przygoda z piłką nożną rozpoczęła się w przedszkolu. W tym roku zaczęła grę w zespole juniorek w klubie Diamenty Warszawa. Stypendium wykorzystała na rozwijanie zainteresowań sportowych.

"Pomogło mi ono w sfinansowaniu dodatkowych zajęć piłkarskich, wyjazdów na turnieje, jak np. międzynarodowy turniej piłkarski na Majorce w październiku 2022 r., gdzie z koleżankami z klubu dostałyśmy się do ćwierćfinałów. Rywalizowałyśmy tam z takimi drużynami, jak Real Madryt Femenino czy FC Barcelona Femeni w mojej kategorii wiekowej" - podkreśliła stypendystka.

Aby ubiegać się o stypendium "Mam pasję powyżej średniej" należy złożyć wniosek online - szczegóły na stronie internetowej: fundacja.orlen.pl. Do wniosku należy załączyć skany wskazanych w nim dokumentów. Wnioski można składać do 30 września.

W Płocku jest siedziba i główny zakład produkcyjny Orlenu, największego w Polsce kompleksu rafineryjno-petrochemiczny i jednego z największych w Europie.