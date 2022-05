Mazowieckie: Komiks o bezpieczeństwie dla najmłodszych mieszkańców Płocka

Urząd Miasta Płocka wydał komiks dla najmłodszych o bezpieczeństwie, w tym na ulicy, w drodze do szkoły i w internecie. Wydawnictwo „Wisła i Płotek na patrolu” zawiera grę planszową, której uczestnicy pomagają odnaleźć zaginiony piastowski diadem. Komiks otrzymają uczniowie szkół podstawowych.

Treść komiksu "Wisła i Płotek na patrolu", którego autorami są pracownicy Wydziału Promocji i Sportu Urzędu Miasta Płocka, została skonsultowana m.in. z tamtejszą Komendą Miejską Policji.

"Tematami poruszanymi w komiksie są bezpieczeństwo na ulicy, w drodze do szkoły i w internecie, przemoc w domu i wśród rówieśników, używki. To wszystko sprawy, z którymi na co dzień stykają się młodzi ludzie i powinni wiedzieć, jak mądrze zachowywać się w trudnych sytuacjach" - poinformował w poniedziałek Urząd Miasta Płocka.

Bohaterami komiksu są sierżant Anna Wisła i starszy posterunkowy Tadeusz Płotek. Na płockich ulicach oboje uczą dzieci na przykład, jak zachować ostrożność w drodze do szkoły, jak rozpoznawać znaki drogowe, a także jak reagować w przypadku zagrożenia, gdy jest się świadkiem niebezpiecznego zdarzenia. Informują też o zasadach bezpiecznego korzystania z internetu oraz wyjaśniają, czym jest przemoc i jak w takich przypadkach reagować, a także gdzie szukać pomocy.

"Bezpieczeństwo młodych mieszkańców Płocka jest bardzo ważne. Dlatego we współpracy z komendą miejską policji przygotowaliśmy wyjątkowy komiks opowiadający o różnych z życia wziętych sytuacjach" - powiedział prezydent Płocka Andrzej Nowakowski, cytowany w informacji prasowej.

Do komiksu "Wisła i Płotek na patrolu" dołączona jest gra planszowa "Dzielny detektyw", której akcja również toczy się w Płocku. "Ze skarbca muzeum diecezjalnego ginie cenny diadem piastowski. W poszukiwaniu średniowiecznej korony włączają się młodzi detektywi, gracze" - wyjaśnia urząd miasta w informacji o wydawnictwie.

Komiks został już przekazany płockim policjantom, którzy będą go rozdawać podczas zajęć profilaktycznych prowadzonych w nowym roku szkolnym w klasach I-III w szkołach podstawowych w mieście.

Jak podkreśla Komenda Miejska Policji w Płocku, "każde dziecko musi wiedzieć, że jego bezpieczeństwo jest rzeczą bardzo ważną i w związku z tym powinno znać zasady postępowania w różnych miejscach czy w różnych sytuacjach życiowych, aby uniknąć zagrożeń, jakie mogą w nich wystąpić".

Treść komiksu została opracowana również w konsultacji z Wydziałem Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Płocka. "Bezpieczeństwo dzieci to nasza wspólna sprawa, dlatego cieszę się ze współpracy" - powiedział komendant płockiej policji insp. Mariusz Kryszkowski.