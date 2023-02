Mazowieckie: Kończą się ferie zimowe; wzmożony ruch na drogach

W związku ze wzmożonym ruchem związanym z powrotami z ferii zimowych oraz możliwym wystąpieniem oblodzenia dróg, mazowiecka policja apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności za kierownicą – poinformowała PAP mł. asp. Malwina Wlazło z Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu.

Policjanci szczególnie przestrzegają przed zbyt szybką jazdą, zwłaszcza że zgodnie z prognozami ślisko może być m.in. w północnej w części województwa mazowieckiego: w pow. ostrołęckim, przasnyskim, makowskim, ostrowskim, węgrowskim, sokołowskim, wyszkowskim, łosickim i siedleckim.

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej od soboty wieczorem do niedzieli rano miejscami prognozuje się tam zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu, powodujące ich oblodzenie.

Policjanci apelują do osób, które własnymi samochodami wracają z zimowego wypoczynku do domu, by wcześniej tę podróż zaplanowały, m.in. sprawdziły prognozę pogody, trasę przejazdu pod kątem np. robót drogowych, bądź innych rzeczy, które mogą podczas podróży zaskoczyć. "Zadbajmy o to, by kierowca był przed podróżą wypoczęty, by dzieci były przewożone w fotelikach, by wszyscy pasażerowie mieli zapięte pasy bezpieczeństwa" - powiedziała policjantka.