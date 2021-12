Mazowieckie: MotoMikołaje i żołnierze WOT pojadą w Płocku do dzieci z prezentami

MotoMikołaje wraz z żołnierzami 64. batalionu lekkiej piechoty WOT pojadą w niedzielę w Płocku z prezentami do podopiecznych Rodzinnych Domów Dziecka i najmłodszych pacjentów Szpitala Świętej Trójcy. Odwiedzą też ośrodki opiekuńczo-wychowawcze i noclegownię dla kobiet. Akcja odbędzie się po raz 10.

W kawalkadzie MotoMikołajów, która wyruszy 5 grudnia przed południem ze Starego Rynku w Płocku, pojedzie ulicami miasta samochód ciężarowy WOT wyładowany prezentami dla dzieci. Dołączyć może każdy, ale warunkiem jest strój św. Mikołaja - poinformował PAP współorganizator akcji Maciej "Kusin" Kusiński.

"Przygotowujemy upominki dla prawie setki dzieciaków. Jest to możliwe przede wszystkim dzięki zorganizowanej wcześniej zbiórce. Dołączą do nas żołnierze WOT, którzy załadują prezenty na swój samochód ciężarowy" - powiedział PAP Kusiński. Dodał, iż mikołajkowa kawalkada przejedzie płockimi ulicami w asyście policji.

Jak wyjaśnił Kusiński, w ramach akcji paczki z podarunkami otrzymają m.in. podopieczni płockich Rodzinnych Domów Dziecka, ośrodków opiekuńczo-wychowawczych oraz najmłodsi pacjenci tamtejszego Szpitala Świętej Trójcy, prezenty trafią też do noclegowni dla kobiet.

"Upominki mikołajkowe w większości zostały przygotowane jako odpowiedź na listy do św. Mikołaja, które wysłały dzieci, te najmłodsze, ale też starsze, już kilkunastoletnie. Te listy bardzo poruszają. I trzeba to powiedzieć, że są to najczęściej bardzo skromne dziecięce życzenia, czasem dotyczące bardzo praktycznych prezentów" - podkreślił Kusiński.

Jako przykład wymienił list chłopca, który w tym roku poprosił św. Mikołaja o ubrania robocze, ponieważ chciałby pracować w ogrodzie. Wspomniał przy tym, iż w trakcie jednej z poprzednich akcji mikołajkowe podarunki trafiły do mamy, która wraz z dzieckiem i będąc w ciąży przebywała w noclegowni - przekazane wtedy łóżeczko i wyprawka dla noworodka przydały się już kilka dni później, po porodzie.

"MotoMikołaje to nie tylko motocykliści, ale o wiele większa rzesza ludzi, naszych znajomych, przyjaciół, z których część pracuje w hurtowniach czy galeriach handlowych. Są także osoby, które przynoszą do nas podarunki dla dzieci, chcąc dołączyć do akcji. Prezenty kupujemy też za pieniądze ze zbiórki i sami pakujemy" - zaznaczył Kusiński.

Dodał, iż w tej formie akcja MotoMikołajów organizowana jest w Płocku już po raz 10., chociaż wcześniej tamtejsi motocykliści organizowali się indywidualnie, wspierając w ten sposób dzieci, oczekujące na wizytę św. Mikołaja.

"Tegoroczna akcja MotoMikołajów w Płocku będzie drugą z kolei, w której będziemy brali udział" - zapowiedział st. kpr. Cezary Okraszewski z sekcji współpracy cywilno-wojskowej tamtejszego 64. batalionu lekkiej piechoty WOT.

Jak podkreślił, płoccy żołnierze WOT, dzięki zaangażowaniu także innych osób oraz miejscowych galerii i hurtowni, zebrali w ramach akcji zabawki, artykuły sportowe i szkolne, które trafią w najbliższą niedzielę do dzieci jako mikołajkowe podarunki.

"Saniami św. Mikołaja będzie nasz wojskowy jelcz, którym wspólnie z MotoMikołajami rozwieziemy prezenty" - podkreślił st. kpr. Okraszewski.