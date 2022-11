Mazowieckie: Na budowie w Zielonce robotnicy odkopali 250 kilogramowy niewybuch; ewakuowanych ok. 800 osób

Na jednej z budów w podwarszawskiej Zielonce znaleziono 250 kilogramowy niewybuch; teren został zabezpieczony, a z pobliskich osiedli ewakuowano ok. 800 osób - poinformowała w czwartek PAP rzecznik prasowa Komendanta Powiatowego Policji w Wołominie mł. asp. Monika Kaczyńska.

Jak przekazała wołomińska policja, po znalezieniu niewybuchu prace budowlane zostały wstrzymane, a teren zabezpieczono. Na miejsce wezwano saperów z 1 Warszawskiej Brygady Pancernej im. Tadeusza Kościuszki.

W zawiązku ze znalezieniem niewybuchu ewakuowano ok. 800 osób z osiedli przy ul. Wyszyńskiego i Wojska Polskiego. To łącznie dziewięć bloków; najwięcej, bo aż siedem bloków to bloki z osiedla przy ul. Wyszyńskiego.

Ewakuowane osoby trafiły do klubów osiedlowych znajdujących się w bezpiecznej odległości.

Jak przekazała policja, niewybuch ma ok. 250 kilogramów; akcja jego usuwania ma potrwać co najmniej do godz. 11.