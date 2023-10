Mazowieckie: Od poniedziałku WKD między Grodziskiem Maz. i Podkową Leśną pojedzie innym torem

Od poniedziałku, 30 października, ruch pociągów w obydwu kierunkach pomiędzy Grodziskiem Mazowieckim i Podkową Leśną zostanie przeniesiony na tor nr 2 (tor prawy w kierunku Warszawy) - poinformowała Warszawska Kolej Dojazdowa. Rozkład jazdy pozostanie bez zmian. Zmieni się 1 listopada.

WKD wyjaśniła, że przeniesienie ruchu pociągów pasażerskich na przebudowany tor nr 2 wiąże się z rozbudową linii kolejowej nr 47 na szlaku Podkowa Leśna Główna - Grodzisk Mazowiecki Radońska.

Otwarte dla obsługi podróżnych zostają wszystkie nowe perony zlokalizowane po prawej stronie toru nr 2 (patrząc w kierunku Warszawy). Dotychczas użytkowany dla potrzeb ruchu pasażerskiego tor nr 1 (tor prawy w kierunku Grodziska Mazowieckiego) wraz ze wszystkimi zlokalizowanymi po jego prawej stronie peronami (Podkowa Leśna Zachodnia, Kazimierówka, Brzózki, Grodzisk Maz. Okrężna, Grodzisk Maz. Piaskowa, Grodzisk Maz. Jordanowice) zostaje zamknięty do odwołania, by można było przeprowadzić roboty wykończeniowe.

"Wszystkich podróżnych z uwagi na wprowadzenie zmienionej organizacji ruchu, w obydwu kierunkach wyłącznie po torze nr 2 (tor prawy w kierunku Warszawy) uprzejmie prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności w przemieszczaniu się w obrębie peronów jak również w ich najbliższym sąsiedztwie" - apelują kolejarze.

Rozkład jazdy pociągów WKD w dniach 30-31 października (poniedziałek-wtorek) pozostaje bez zmian. Natomiast od 1 listopada (środa) zacznie obowiązywać nowy, tymczasowy rozkład jazdy pociągów i zastępczej komunikacji autobusowej.

Kolejarze obiecują, że po dwóch torach WKD znów będzie jeździć od stycznia. Wraz z nowym rokiem ruszą pociągi do Milanówka. "A będzie to możliwe dzięki oddaniu do eksploatacji rozjazdów w okolicy przystanku Podkowa Leśna Zachodnia" - poinformowała WKD.