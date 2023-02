Mazowieckie: Odblokowana dk 92 w pow. sochaczewskim

Droga krajowa nr 92 jest już odblokowana. Na trasie występowały przez kilka godzin utrudnienia w związku z wypadkiem, który wydarzył się w pow. sochaczewskim. Zginął 78-letni kierowca – poinformowała w niedzielę PAP rzeczniczka Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu podinsp. Katarzyna Kucharska.

Wypadek wydarzył się wniedzielę ok. godz. 13.30 w miejscowości Kozłów Szlachecki, pow. sochaczewski. Kierujący toyotą 78-latek wyjeżdżał z drogi podporządkowanej i wówczas doszło do zderzenia z mercedesem jadącym dk 92. Kierujący toyotą zmarł, a kierujący mercedesem został przewieziony do szpitala na badania - informowała wcześniej policja.