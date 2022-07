Mazowieckie: Ojciec i syn podejrzani o uprawę konopi indyjskich, obu grozi do 10 lat więzienia

Policjanci z Mławy zatrzymali 45-letniego mieszkańca tego powiatu oraz jego 17-letniego syna, podejrzanych o uprawę konopi indyjskich i posiadanie znacznej ilości środków odurzających. Obu zatrzymanym grozi do 10 lat więzienia. Wartość rynkową nielegalnego towaru oszacowano na ponad 40 tys. zł.

Do likwidacji nielegalnej uprawy konopi indyjskich i zatrzymania obu podejrzanych, 45-letniego mężczyzny i jego 17-letniego syna, doszło w tym tygodniu na terenie jednej z gmin w powiecie mławskim - poinformowała w piątek rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Mławie asp. szt. Anna Pawłowska.

Jak wyjaśniła, podczas przeszukania na terenie gospodarstwa rolnego, w piwnicy domu, policjanci odnaleźli namiot wyposażony w aparaturę do hodowli konopi indyjskich oraz zerwane i odłożone do kartonu rośliny; z kolei w sąsiednich pomieszczeniach gospodarczych odkryto drugi namiot, z takim samym wyposażeniem, a także kilka doniczek z sadzonkami oraz rośliny składowane do ususzenia.

"Podczas przeszukania zabezpieczono także gotowy do sprzedaży susz konopi indyjskich" - dodała asp. szt. Pawłowska. Zaznaczyła przy tym, iż wartość rynkową nielegalnego towaru oszacowano na ponad 40 tys. zł.

Rzeczniczka mławskiej policji podkreśliła, że zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii, obu podejrzanym - 45-latkowi i jego 17-letniemu synowi, grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.