Mazowieckie: Oszustwo "na pracownika banku"; zatrzymana 20-latka trafiła do aresztu

Mieszkanka Otwocka padła ofiarą oszustwa. Obywatelka Ukrainy podała się za pracownika banku, a następnie wyłudziła od kobiety blisko 40 tysięcy złotych. Została zatrzymana we Wrocławiu. Za oszustwo grozi jej kara do 8 lat więzienia - poinformowała w środę stołeczna policja.

Oszuści zadzwonili do mieszkanka Otwocka w marcu. Myśląc, że rozmawia z pracownikiem banku zainstalowała aplikację, umożliwiającą przestępcom dostęp do konta bankowego. Kiedy zorientowała się, że ukradli blisko 40 tysięcy złotych, zawiadomiła policję.

Sprawą zajęli się policjanci z komendy powiatowej w Otwocku. "Już 30 marca br. funkcjonariusze zatrzymali na terenie Wrocławia 20-letnią obywatelkę Ukrainy. W trakcie przeszukania jej miejsca zamieszkania zabezpieczyli telefon komórkowy, karty bankomatowe oraz pieniądze. Zatrzymana trafiła do policyjnej celi" - poinformowała mł. asp. Paulina Harabin.

20-latkę aresztowano na 3 miesiące. Za oszustwo grozi jej do 8 lat pozbawienia wolności.

Policjantka przypomniała, żeby nikomu nie udostępniać danych logowania do rachunków bankowych. "Pamiętajmy, jeśli ktoś, kto jest zdalnie podłączony do naszego urządzenia, prosi nas o zalogowanie się na konto bankowe lub o pokazanie jakichkolwiek osobistych haseł, najprawdopodobniej jest to oszust" - ostrzegła.