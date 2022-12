Mazowieckie: Piaseczyńscy policjanci apelują do kierowców o rozsądek

Apelujemy do kierujących o rozsądek i opanowanie za kierownicą. Ostatniej nocy, kiedy znacznie pogorszyły się warunki na drodze doszło do dwóch niebezpiecznych zdarzeń - poinformowała rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie asp. Magdalena Gąsowska.

"Funkcjonariusze piaseczyńskiej drogówki apelują do kierujących, o rozsądek i opanowanie za kierownicą. Chwila nieuwagi, zmęczenie, niekorzystne warunki atmosferyczne, niedostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze, to tylko kilka przyczyn powstawania zdarzeń drogowych" - przekazała rzeczniczka piaseczyńskiej drogówki.

Wskazała, że w nocy z piątku na sobotę, kiedy znacznie pogorszyły się warunki na drodze doszło do niebezpiecznych zdarzeń. "W Runowie na ul. Solidarności samochód, którym podróżowało trzech nastolatków wypadł z drogi. Jeden z mężczyzn zmarł, dwie osoby trafiły szpitala" - podkreśliła aspirant.

"Dokładny przebieg zdarzenia oraz jego okoliczności będą teraz ustalane przez piaseczyńskich policjantów pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Piasecznie" - podała.

Zaznaczyła, że kilka godzin później piaseczyńscy policjanci zostali poinformowani o kolejnym zdarzeniu w miejscowości Jeziórko. "50-latek stracił panowanie nad swoim pojazdem wpadając do przydrożnego rowu. Tu na szczęście nikomu nic się nie stało" - dodała.