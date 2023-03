Mazowieckie: Pijany 45-latek zamierzał przejechać 150 km; wydał go strach przed policjantami

2,6 prom. alkoholu miał we krwi 45-latek, który wybrał się w podróż z Żuromina do Bydgoszczy. Miał do przejechania 150 km, został zatrzymany przez policjantów po 13 km. Na ich widok wyraźnie się przestraszył i przyspieszył, to go wydało – poinformowała w sobotę mazowiecka policja.

Jak przekazał rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Żurominie asp. Tomasz Łopiński, patrol żuromińskiej drogówki zwrócił uwagę na kierującego kia, który w Będzyminie minął policjantów, a później zaczął zdecydowanie przyspieszać. Funkcjonariusze szybko i wykonali pomiar prędkości oddalającemu się pojazdowi. "Wskazanie laserowego miernika prędkości wykazało przekroczenie o 31 km na godzinę. Policjanci ruszyli w pościg za sprawcą wykroczenia. Dwa kilometry dalej drogowy pirat został zatrzymany" - zrelacjonował rzecznik.

Jak się okazało, że 45-letni mieszkaniec Żuromina wybrał się w podróż do Bydgoszczy. Do przejechania zostało mu jeszcze 140 km. Policjanci zatrzymali mężczyźnie prawo jazdy. Za swoje zachowanie odpowie przed sądem.