Mazowieckie: Pijany ojciec opiekował się roczną córeczką

Policjanci z Józefowa zatrzymali 33-letniego mężczyznę, który mając w organizmie blisko promil alkoholu, opiekował się roczną córeczką. Do tego groził policjantom. Dziecko trafiło pod opiekę babci, a agresywny mężczyzna do policyjnej celi. Może mu grozić do 5 lat więzienia.

Policjanci z komisariatu w Józefowie otrzymali zgłoszenie, że w jednym z mieszkań na terenie miasta pijany mężczyzna ma pod opieką małe dziecko. Natychmiast pojechali na miejsce. Zastali tam 33-latka, który zachowywał się agresywnie i wulgarnie odzywał. Policjanci sprawdzili stan trzeźwości mężczyzny i okazało się, że miał w organizmie promil alkoholu. Miał pod opieką roczną córeczkę.

"Na szczęście dziecku nic się nie stało. Mundurowi przekazali je pod opiekę babci" - poinformowała mł. asp. Paulina Harabin z otwockiej komendy.

Zatrzymanie 33-latka nie było łatwe, bo ten stawiał opór i wyzywał policjantów. W końcu został obezwładniony i doprowadzony do komisariatu, skąd następnie trafił do policyjnej celi.

Po wytrzeźwieniu usłyszał zarzuty dotyczące narażenia dziecka na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia i znieważenia policjantów. O jego dalszym losie zadecyduje sąd. Może mu grozić nawet 5 lat więzienia.