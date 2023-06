Mazowieckie: Pijany próbował odjechać autem - policjantom zarzucił, że "się go czepiają"

W Płońsku 30-latek wyszedł z baru chwiejnym krokiem, a następnie wsiadł do samochodu i próbował odjechać. Powstrzymali go policjanci. Podczas kontroli okazało się, że mężczyzna miał prawie trzy promile alkoholu i sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Funkcjonariuszom zarzucił, że "się go czepiają".

Jak poinformowała w niedzielę rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Płońsku kom. Kinga Drężek-Zmysłowska, do zdarzenia doszło dzień wcześniej po południu, gdy funkcjonariusze z tamtejszego wydziału kryminalnego, pełniący w tym czasie służbę na terenie miasta, na jednej z ulic zauważyli mężczyznę wychodzącego z baru, który "szedł chwiejnym krokiem" w kierunku zaparkowanego volvo, po czym wsiadł za kierownicę.

"Po chwili mężczyzna uruchomił silnik, wycofał auto na środek ulicy i próbował odjechać. Funkcjonariusze byli jednak szybsi. Jeden z nich podbiegł do volvo i wyciągnął ze stacyjki kluczyki. Przeczucie nie myliło policjantów - od 30-letniego kierowcy czuć było alkohol. Badanie na trzeźwość wykazało prawie trzy promile alkoholu w jego organizmie. Okazało się też, że ma on czynny zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych" - przekazała kom. Drężek-Zmysłowska.

Dodała, iż w trakcie interwencji 30-latek, mieszkaniec Płońska, "stwierdził, że policjanci się go czepiają i mogli mu dać dojechać do domu".

Jak przypomniała rzeczniczka płońskiej policji, za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości grozi kara nawet dwóch lat więzeinia, co najmniej kilkuletni zakaz prowadzenia pojazdów i wysoka grzywna; natomiast za niestosowanie się orzeczonych przez sąd środków karnych przepisy prawa przewidują karę nawet pięciu lat pozbawienia wolności.

"30-latek może mieć też nawet dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów" - zaznaczyła kom. Drężek-Zmysłowska.