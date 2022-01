Mazowieckie: Po wypadku przejezdna jest już dk 60 w pobliżu Woli Łąckiej

Po wypadku samochodowym z udziałem osobowego volvo, ciężarowego MAZ-a i busa renault, przejezdna jest już droga krajowa nr 60 w pobliżu miejscowości Wola Łącka niedaleko Płocka. Kierowcy pojazdów biorący udział w zdarzeniu trafili do szpitali. Trasa była zablokowana przez kilka godzin.

Jak poinformowała Krystyna Kowalska z Komendy Miejskiej Policji w Płocku, tuż po wypadku, do którego doszło w poniedziałek rano w okolicy miejscowości Wola Łącka na odcinku drogi krajowej nr 60 w kierunku Płocka, ruch pojazdów został całkowicie wstrzymany - przywrócono go po południu.

"Trasa jest już odblokowana" - przekazała Kowalska. Jak dodała, że we wstępnych ustaleń wynika, że do wypadku doszło, gdy 18-latek kierujący osobowym volvo nie dostosował prędkości na łuku drogi do panujących warunków, stracił panowanie nad autem i wskutek tego doprowadził do czołowego zderzenia z ciężarowym MAZ-em - kierowca ciężarówki zjechał do pobliskiego rowu, natomiast osobowe volvo zderzyło się jeszcze z busem renault.

"Trzech kierowców z obrażeniami ciała przewieziono do szpitali" - przekazała Kowalska. Policja nie informuje na razie o ich stanie zdrowia.

Z powodu wypadku droga krajowa nr 60 w pobliżu Woli Łąckiej była nieprzejezdna przez ok. 4 godziny. W tym czasie podróżujących tą trasą policja kierowała na objazdy drogami lokalnymi.