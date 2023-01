Mazowieckie: Policja i prokuratura prowadzą dochodzenie w sprawie napadu na sklep w Kobyłce

Po nocnym napadzie na sklep w Kobyłce na miejscu zdarzenia pracują służby dochodzeniowe-śledcze. Policja nie informuje o przebiegu napadu. Przyznaje jednak, że nieopodal stacji znaleziono prawdopodobnie ciało jednego z napastników.

Przed sklepem w Kobyłce (Mazowieckie), w którym podczas nocnego napadu prawdopodobnie śmiertelnie ranny został jeden z bandytów, pali się światło. Drzwi do sklepu są zamknięte. Na zewnątrz widać kilku mężczyzn i jedną kobietę. Choć są w cywilnych ubraniach po sposobie zachowania można sądzić, że są funkcjonariuszami policji.

Do napadu doszło w nocy z niedzieli a poniedziałek. Wokół wszystko było zamknięte. Osoby, z którymi rozmawiał reporter PAP podkreślają, że nic nie wiedzą na temat zajścia. "My nie pracujemy w nocy, więc o napadzie dowiedziałam się rano" - mówi PAP sprzedawczyni z pobliskiego sklepu spożywczego.

Sklep, na który napadło dwóch mężczyzn działa pod szyldem jednej z popularnych sieci handlowych. Piętrowy budynek, w którym się znajduje, jest położony obok stacji kolejowej. Kilkanaście metrów od drzwi jest postój taksówek. "Nic nie widziałem, nie jeżdżę w nocy. To mała miejscowość" - wyjaśnia w rozmowie z PAP taksówkarz.

Przyznaje, że zna właściciela. W tym miejscu prowadzi sklep od ok. dwóch lat. "To dobrze zbudowany mężczyzna, może przed czterdziestką. Nie dziwię się, że kiedy doszło do szamotaniny, to poradził sobie z bandziorem. W sklepie zawsze znajdzie się jakiś nóż" - relacjonuje.

Policja nie informuje o przebiegu napadu. Przyznaje jednak, że nieopodal stacji znaleziono prawdopodobnie ciało jednego z napastników. Asp. Monika Kaczyńska przekazała wcześniej PAP, że "w okolicach dworca PKP funkcjonariusze ujawnili ciało mężczyzny". Z uwagi na dobro prowadzonych działań informacji odmawia także Prokuratura Warszawa-Praga, więcej informacji ma udzielić w godzinach popołudniowych.

Miejsce, w którym policjanci mieli znaleźć ciało bandyty jest oddalone od sklepu o kilkaset metrów. Na chodniku, gdzie miały leżeć zwłoki widać czerwone plamy.

Jak podało RMF FM 24 w nocy z niedzieli na poniedziałek do sklepu w Kobyłce weszło dwóch zamaskowanych mężczyzn. Jeden z nich trzymał przedmiot przypominający broń. Stanął przed ladą i wycelował w ekspedientkę. Drugi z napastników wszedł za ladę i próbował opróżnić kasę.

W tym czasie na zapleczu miał być jeszcze właściciel sklepu. Miał wybiec do mężczyzny przy kasie i zacząć się z nim szarpać. "W pewnym momencie chwycił leżący koło kasy nóż i zranił napastnika w plecy. Wtedy sprawcy uciekli ze sklepu" - napisało RMF FM 24. Zawiadomiono policję.

wnk/ akub/