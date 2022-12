Mazowieckie: Policja zatrzymała 47-latka poszukiwanego za przestępstwa samochodowe

Funkcjonariusze zatrzymali 47-latka poszukiwanego listem gończym za przestępstwa samochodowe - poinformowała w piątek Komenda Stołeczna Policji. W mieszkaniu, w którym mężczyzna się ukrywał policjanci znaleźli m.in. urządzenie służące do wykrywania nadajników GPS, a w aucie, które użytkował gumową maskę oraz narzędzia służące do włamywania.

Kilka dni temu policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Samochodową Komendy Stołecznej Policji i Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku udali się do podwarszawskiej Zielonki, gdzie w jednym z mieszkań w centrum miał przebywać mężczyzna mający związek z przestępczością samochodową.

Był on poszukiwany listem gończym wydanym przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód z siedzibą w Świdniku do odbycia kary dwóch lat i ośmiu miesięcy więzienia w zawiązku z przestępstwami samochodowymi. 47-latek nie miał jednak zamiaru spędzić najbliższych lat w więzieniu, dlatego postanowił się ukrywać.

"Funkcjonariusze działający na miejscu zabezpieczyli wszelkie możliwe drogi ucieczki. Gdy zapukali do drzwi mieszkania otworzył je sam poszukiwany. Mężczyzna został zatrzymany, a w jego mieszkaniu policjanci znaleźli urządzenie służące do wykrywania nadajników GPS i urządzenia elektroniczne wykorzystywane do kradzieży samochodów" - podała KSP. Wszystkie przedmioty mogące mieć związek z przestępczą działalnością 47-latka zostały zabezpieczone przez śledczych.

Sprawdzony został też samochód przestępcy. "W osobowym bmw policjanci znaleźli gumową maskę przypominającą ludzką twarz oraz narzędzia służące do włamywania się do aut. Okazało się również, że bmw, o tym samym wyróżniku posłużyło do kradzieży innego pojazdu na terenie stolicy, dlatego samochód został zabezpieczony do dalszych czynności i odholowany na policyjny parking" - przekazała KSP.

Funkcjonariusze zabezpieczyli również inne przedmioty w tym m.in. telefony komórkowe.