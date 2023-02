Mazowieckie: Policja zlikwidowała nielegalny salon gier

Nielegalny salon gier zlikwidowali policjanci w Makowie Mazowieckim. Zabezpieczono pięć automatów do gier hazardowych i gotówkę – poinformowała w poniedziałek rzeczniczka makowskiej policji podkom. Monika Winnik.

W piątek policjanci z Wydziału Kryminalnego w jednym z lokali na osiedlu Ciechanowska w Makowie Mazowieckim ujawnili nielegalny salon gier. Funkcjonariusze zabezpieczyli pięć automatów do gier oraz kilka tysięcy złotych gotówki. "Na maszynach zainstalowane były gry o charakterze losowym, prowadzone w celach komercyjnych, na organizowanie, których wymagana jest koncesja niezbędna do prowadzenia kasyna" - przekazała rzeczniczka. Automaty trafiły do depozytu funkcjonariuszy Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego, którzy prowadzić będą teraz dalsze postępowanie w tej sprawie.

Zgodnie z przepisami ustawy o grach hazardowych podmioty prywatne nie mogą urządzać gier na automatach poza kasynami. Za posiadanie nielegalnych automatów w lokalach gastronomicznych, handlowych i usługowych grożą surowe kary w wys. 100 tys. zł od jednego automatu.

Policja przypomina, że taką karę pieniężną może ponieść nie tylko właściciel nielegalnych automatów, ale również osoba, która wydzierżawia lub wynajmuje lokal, w którym umieszczane są nielegalne maszyny do gier hazardowych. Za organizowanie gier hazardowych poza wysoką grzywną grozi również kara pozbawienia wolności do lat trzech.