Mazowieckie: Policjanci udaremnili dalszą jazdę pijanemu kierowcy, który ciężarówką jechał na Białoruś

Do 3 lat więzienia grozi obywatelowi Turcji, który kierował po pijanemu ciężarówką. Mężczyzna jechał z towarem do Białorusi. Policjanci zatrzymali go do kontroli na drodze S17 w pow. garwolińskim (Mazowieckie). Mężczyzna miał ponad 2 prom. alkoholu w organizmie.

Jak poinformowała we wtorek rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie podkom. Małgorzata Pychner, w piątek po godz. 19 dyżurny policji otrzymał zgłoszenie, że w miejscowości Józefów jadący trasą S17 w kierunku Warszawy kierowca ciężarowego dafa nie trzyma swojego pasa ruchu.

"Policjanci ruchu drogowego zatrzymali pojazd do kontroli. Za kierownicą siedział 41-letni obywatel Turcji. Podczas policjanci wyczuli od niego silną woń alkoholu. Badanie alkomatem wykazało, że miał ponad 2 prom. alkoholu w organizmie" - powiedziała rzeczniczka. Kierowca przekazał mundurowym, że jedzie do Białorusi z towarem.

41-latek trafił do policyjnego aresztu. Funkcjonariusze zatrzymali mu uprawnienia do kierowania, a ciężarówkę odholowali na parking na koszt właściciela. Za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.