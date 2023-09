Mazowieckie: Policjanci zatrzymali 51-latkę i 44-latka podejrzanego o kradzież z włamaniem do domu, który remontował

Policjanci zatrzymali parę podejrzaną o kradzież z włamaniem do jednego z domów na terenie Otwocka. Mężczyzna miał wykonać prace remontowe. Zamiast pracować, wolał jednak - wraz ze wspólniczką - okraść gospodarzy, a fanty upłynnić w lombardzie - poinformował we wtorek sierż. szt. Patryk Domarecki z Komendy Powiatowej Policji w Otwocku.

Do otwockiej komendy zgłosił się mężczyzna, który złożył zawiadomienie dotyczące kradzieży z włamaniem. Niecodzienne było to, że włamania dokonano za pomocą oryginalnego klucza.

"Funkcjonariusze zajęli się sprawą. Ustalili, że w domu u mężczyzny prowadzone są prace remontowe. Kryminalni postanowili sprawdzić odpowiedzialnego za remont" - przekazał sierż. szt. Patryk Domarecki.

Okazało się, że to 44-letni mieszkaniec Otwocka, poszukiwany przez tamtejszy sąd do odbycia kary 10 miesięcy więzienia.

"Sprawa nadal pozostawała nierozwiązana, ponieważ zabezpieczone ślady i ustalenia policjantów wskazywały na udział dwóch sprawców" - wyjaśnił sierż. szt. Patryk Domarecki.

Funkcjonariusze zatrzymali poszukiwanego 44-latka i jego 51-letnią wspólniczkę. Odzyskali też dużą część skradzionych przedmiotów w tym laptop i biżuterię.

"Oboje usłyszeli zarzuty kradzieży z włamaniem, za które grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. Przyznali się do winy. Kobieta została objęta policyjnym dozorem, natomiast mężczyzna trafił na 10 miesięcy do aresztu" - podał sierż. szt. Patryk Domarecki.

Dodał, że mężczyzna wiedział, gdzie gospodarz chowa klucze od domu. Kiedy dowiedział się, że wyjeżdża na kilka dni i nikogo nie będzie w domu, postanowił skorzystać z okazji i wraz ze wspólniczką okradł posiadłość.

