Mazowieckie: Policjanci zatrzymali Argentyńczyka poszukiwanego przez Interpol

Poszukiwany przez Interpol 31-letni Argentyńczyk został zatrzymany na terenie pow. sokołowskiego (Mazowieckie). Mężczyznę czeka ekstradycja do ojczyzny – poinformowała w piątek st. sierż. Aleksandra Borowska z Komendy Powiatowej Policji w Sokołowie Podlaskim.

Kilka dni temu policjanci pozyskali informację, że na terenie działania Posterunku Policji w Kosowie Lackim, pow. sokołowski, może przebywać Argentyńczyk poszukiwany przez organy ścigania.

Pod wskazanym adresem mundurowi zastali 31-letniego obywatela Argentyny.

"Po sprawdzeniu jego danych w policyjnych systemach informacyjnych okazało się, że posiada czerwoną notę Interpolu w związku z przestępstwami popełnionymi w ojczyźnie, m.in. z wymuszeniami" - przekazała st. sierż. Borowska.

31-latek został przekazany do dyspozycji Prokuratury Okręgowej w Siedlcach. Czeka go ekstradycja do ojczystego kraju.

