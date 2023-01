Mazowieckie: Próba włamania do bankomatu w Celestynowie

Próba włamania do bankomatu w Celestynowie (pow. otwocki). Doszło do niej w nocy po godzinie 2. Złodziejom prawdopodobnie nie udało się otworzyć urządzenia – poinformował w poniedziałek oficer prasowy komendanta powiatowego PSP w Otwocku kap. Maciej Łodygowski.

W Celestynowie (pow. otwocki) przy sklepie działającym pod szyldem jednej z sieci międzynarodowych dyskontów odzieżowo-przemysłowych, przy ul. Obrońców Pokoju doszło do próby włamania do bankomatu. "Dostaliśmy wezwanie ok. godziny 2:54 z informacją o tlącym się bankomacie" - powiedział PAP Łodygowski.

Kiedy strażacy przyjechali pod sklep na miejscu był już patrol policji. Ugasili tlące się urządzenie i zabezpieczyli teren.

Według informacji strażaków bankomat nie został otwarty.

Na miejscu pracują policjanci.