Mazowieckie: Prokuratura bada okoliczności tragicznego wypadku na S8

Śledczy ustalają okoliczności wypadku, w którym zginęła para 37-latków. Mężczyzna i kobieta przebiegali przez ekspresówkę w pow. wyszkowskim (Mazowieckie). Zginęli na miejscu. Śledczy badają kilka wątków, m.in to, dlaczego 37-latka miała przy sobie dokumenty należące do innej kobiety.

Rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Wyszkowie kom. Damian Wroczyński poinformował w poniedziałek, że policjanci pod nadzorem prokuratora ustalają przyczyny i okoliczności piątkowego wypadku na S8 w pow. wyszkowskim. "Funkcjonariusze wyjaśnią również, dlaczego mężczyzna i kobieta przebywali w miejscu, gdzie obowiązuje zakaz poruszania się pieszych" - dodał komisarz Wroczyński.

Policja stara się też ustalić, dlaczego 37-latka miała przy sobie dokumenty należące do innej kobiety. Przy ofierze znaleziono bowiem dokument tożsamości należący do 37-letniej mieszkanki Wyszkowa. "Policja wyjaśnia, w jaki sposób tragicznie zmarła kobieta weszła w posiadanie dokumentu utraconego przez jej rówieśnicę z Wyszkowa. Jak się udało ustalić właścicielka dowodu pochodzi z rodziny 37-latka, który zginął w wypadku" - powiedział rzecznik.

Policjanci wydziału kryminalnego przesłuchali też świadków zdarzenia. Na polecenie prokuratora ciała tragicznie zmarłych osób zostały zabezpieczone w celu wykonania sekcji zwłok, a auto na czas postępowania trafiło na policyjny parking.

Wypadek wydarzył się w piątek po południu na odcinku drogi ekspresowej Wyszków-Warszawa na wysokości miejscowości Ślubów. Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że piesi wtargnęli prosto pod koła osobowego renaulta. Oboje ponieśli śmierć na miejscu. Ofiary to 37-letnia mieszkanka pow. węgrowskiego i 37-letni mieszkaniec pow. wyszkowskiego. Na odcinku drogi, na którym doszło do tragedii, obowiązuje ograniczenie prędkości do 120 km/h. 37-latkowie nie posiadali żadnych elementów odblaskowych.

31-letni kierujący renault nie zdołał wyhamować ani ominąć pieszych. Kierowca był trzeźwy. Z obrażeniami ciała został przewieziony do szpitala.