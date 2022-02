Mazowieckie: Radni Płońska potępili agresję Rosji na Ukrainę

Radni Płońska (Mazowieckie) jednogłośnie przyjęli w piątek wieczorem stanowisko potępiające agresję Rosji na Ukrainę. Przed rozpoczęciem obrad minutą ciszy uczcili pamięć Ukraińców poległych w obronie swojej ojczyzny. Samorząd Płońska i mieszkańcy miasta deklarują przyjęcie uchodźców z Ukrainy.

"W imieniu mieszkańców Płońska zdecydowanie potępiamy bezprecedensową i haniebną agresję Federacji Rosyjskiej na Ukrainę" - oświadczyli w przyjętym stanowisku radni. Jak podkreślili, "zasada suwerenności, prawo do samostanowienia, a wreszcie wolność i prawo do życia to najważniejsze wartości cywilizacji zachodniej".

"Dziś Ukraina walczy nie tylko o swoją przyszłość i wolność, ale również o życie swoich obywateli" - zaznaczyli płońscy radni. Wyrazili jednocześnie solidarność z mieszkańcami całej Ukrainy, a w szczególności z mieszkańcami zaprzyjaźnionych z Płońskiem miast: Tarnopola, Bachczysaraju, Równego i Kowla.

"Nasze wieloletnie partnerstwo i przyjaźń zobowiązują. Dlatego w obliczu otwartej napaści militarnej innego kraju nie możemy pozostać obojętni. Naszym obowiązkiem jest zabranie głosu i wsparcie przyjaciół, którzy tej pomocy oczekują w najtrudniejszym dla siebie momencie" - napisano w przyjętym stanowisku.

Zadeklarowano w nim, iż "w obliczu jawnej agresji ze strony Rosji", w miarę posiadanych przez możliwości samorząd Płońska jest gotowy nieść wsparcie partnerom z Ukrainy. Wezwano też opinię międzynarodową m.in. do potępienia rosyjskiej napaści i niesienia pomocy dla obywateli Ukrainy.

"Apelujemy do europejskiej wspólnoty samorządowej, państw należących do Unii Europejskiej i NATO, a także do wszystkich ludzi dobrej woli, dla których wolność i pokój stanowią najwyższą wartość, o podjęcie działań mających na celu potępienie agresji Rosji, pokojowe rozwiązanie konfliktu i niesienie pomocy niewinnemu narodowi ukraińskiemu" - wezwali radni Płońska.

Sesja płońskiej rady miasta poświęcona sytuacji na Ukrainie została zwołana na wniosek burmistrza Andrzeja Pietrasika. Przed rozpoczęciem obrad zebrani uczcili minutą ciszy pamięć obywateli Ukrainy, którzy oddali życie za wolność i niepodległość swojej ojczyzny.

Podczas obrad wskazano, że piątkowa sesja płońskich radnych jest m.in. odpowiedzią tamtejszego samorządu na prośbę prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, który zwrócił się o wsparcie do Europy i całego świata. "Na skalę niebywałą dzieje się dramat na Ukrainie. Mamy do czynienia z ewidentną zbrodnią wojenną" - mówiła m.in. w trakcie sesji wiceburmistrz Płońska Teresa Emilia Kozera.

Jak zapowiedziała, z początkiem przyszłego tygodnia w tamtejszym Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przyjmowane będą dary dla Ukrainy, w tym żywność o długiej gwarancji, środki opatrunkowe, środki higieny, leki bez recepty i woda butelkowana.

Wiceburmistrz Płońska przypomniała, że już wcześniej tamtejszy samorząd zadeklarował przyjęcie w pięciu obiektach, hotelach i hostelu, ok. 220 uchodźców z Ukrainy. Wspomniała, że również sami mieszkańcy miasta spontanicznie zgłaszają chęć przyjęcia pod swój dach uciekających przez wojną Ukraińców, którzy szukają schronienia w Polsce.

Od 2017 r. miastem partnerskim Płońska jest ukraiński Tarnopol.