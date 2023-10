Mazowieckie: Śledztwo ws. śmiertelnego potrącenia 46-latka po zderzeniu busa z sarną

Śledczy badają okoliczności tragicznego wypadku, do którego doszło w sobotę na dk 12 koło Zwolenia (Mazowieckie). Kierowca volkswagena śmiertelnie potrącił 46-letniego pasażera busa; mężczyzna wyszedł z samochodu na jezdnię, by zobaczyć, co się stało z sarną, która wbiegała pod koła busa.

Jak poinformowała PAP w poniedziałek rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Radomiu Agnieszka Borkowska, śledztwo w tej sprawie wszczęła Prokuratura Rejonowa w Zwoleniu. Rzeczniczka dodała, że na wtorek zaplanowana jest sekcja zwłok ofiary wypadku.

Do zdarzenia doszło w sobotę rano w miejscowości Załazy w pow. zwoleńskim, na dk 12 w obszarze niezabudowanym. Jak informowała policja, kierujący busem potrącił sarnę, która wbiegła wprost pod nadjeżdżający pojazd. Pasażer busa wyszedł na jezdnię, aby ocenić sytuację i wówczas został śmiertelnie potrącony przez nadjeżdżający samochód osobowy marki VW Passat.

Ofiarą wypadku jest 46-letni mieszkaniec pow. radomskiego. Kierowca volkswagena - 57-letni mieszkaniec pow. zwoleńskiego - był trzeźwy.