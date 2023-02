Mazowieckie: Śmiertelny wypadek na dk 92 w pow. sochaczewskim; trasa zablokowana

78-letni kierowca zginął w wypadku, do którego doszło w niedzielę po południu na dk 92 w pow. sochaczewskim (Mazowieckie). Trasa jest zablokowana, wyznaczono objazdy - poinformowała rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie Agnieszka Dzik.

Wypadek wydarzył się ok. godz. 13.30 w miejscowości Kozłów Szlachecki, pow. sochaczewski. "Kierujący toyotą 78-latek wyjeżdżał z drogi podporządkowanej i wówczas doszło do zderzenia z mercedesem jadącym dk 92" - przekazała policjantka. Kierujący toyota zmarł, a kierujący mercedesem został przewieziony do szpitala na badania.

Dk 92 jest zablokowana w obydwu kierunkach. Utrudnienia mogą potrwać około 3 godzin. Objazd od strony Łowicza odbywa się przez Kozłów Szlachecki, Zakrzew i Nową Suchą, a od Sochaczewa przez m. Braki do Kozłowa Szlacheckiego.

Na miejscu pracują policjanci, którzy ustalają dokładne przyczyny i okoliczności zdarzenia. Policja apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności na drodze.