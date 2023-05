Mazowieckie: Śmiertelny wypadek na drodze nr 57; policja ostrzega przed utrudnieniami

W miejscowości Dzierżanowo, na trasie z Pułtuska do Makowa Mazowieckiego doszło do śmiertelnego wypadku. Nie żyje 21-latka kierująca alfa romeo, a 57-latka z renault, z którym się zderzyła, została przetransportowana do szpitala. Droga na odcinku Chrzanowo-Kleszewo jest zamknięta.

Podkom. Monika Winnik z Komendy Powiatowej Policji w Makowie Mazowieckim poinformowała, że około godziny 10.40 doszło do śmiertelnego wypadku na drodze nr 57 w miejscowości Dzierżanowo.

21-letnia kobieta kierująca alfa romeo miała stracić panowanie na zakręcie, a następnie zderzyć się z jadącym z naprzeciwka renault, prowadzonym przez 57-latkę. Młodsza koboieta poniosła śmierć na miejscu, a starszą przetransportowano do szpitala pogotowiem lotniczym.

Okoliczności wypaku wyjaśniają na miejscu policjanci pod nadzorem prokuratora.

Droga na odcinku Chrzanowo-Kleszewo jest zamknięta. Wyznaczono objazdy. Utrudnienia potrwają kilka godzin.