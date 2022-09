Mazowieckie: Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej przygotowuje projekt „Czas na Rodzinę”

Jeszcze we wrześniu ruszy projekt Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej „Czas na Rodzinę”, w ramach którego zaplanowano m.in. wystawę promującą pozytywny wizerunek rodziny i szkolenia. Projekt zakończy w grudniu konferencja „Małżeństwo, rodzina i demografia - obawy i nadzieje”.

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej, projekt "Czas na Rodzinę" otrzymał dofinansowanie w konkursie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej oraz Pełnomocnika Rządu do spraw Polityki Demograficznej - "Po pierwsze Rodzina".

Jak poinformował w poniedziałek PAP prezes Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej dr Witold Wybult, projekt zainauguruje jeszcze we wrześniu wystawa pod tym samym tytułem - "Czas na Rodzinę", której towarzyszyć będzie katalog promujący pozytywny wizerunek rodziny - ekspozycja ma być prezentowana na terenie całej diecezji płockiej.

"Wystawa zostanie pokazana w kilkudziesięciu miejscach. Chcemy, by dotarła do możliwie jak największej liczby odbiorców. Będzie to wystawa planszowa, a każda z ośmiu tablic poświęcona zostanie odrębnej tematyce, jak choćby pasje i więzi rodzinne czy ojcostwo" - powiedział PAP dr Wybult.

Dodał, iż Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej zachęca do zaproszenia wystawy parafie i instytucje z całej diecezji płockiej, w tym np. szkoły oraz organizacje pozarządowe.

W ramach projektu "Czas na Rodzinę" planowane jest też szkolenie dla doradców życia rodzinnego, którzy pracują na terenie diecezji płockiej - spotkanie odbędzie się w Szkołach Katolickich w Płocku 15 października i dotyczyć będzie m.in. niepłodności, profilaktyki prekoncepcyjnej, zdrowia prokreacyjnego, a także techniki właściwej komunikacji i relacji w pierwszych latach małżeństwa i sposobów wzmacniania pozytywnego wizerunku rodziny.

"Chcemy bardzo zwrócić uwagę na relacje i komunikację małżonków w pierwszych latach ich związku. Według badań, pierwsze wspólne trudności do pokonania pojawiają się właśnie w tym okresie małżeństwa, także w momencie przyjścia na świat pierwszego dziecka. Chcemy na ten problem szczególnie uwrażliwić doradców życia rodzinnego w naszej diecezji" - wyjaśnił dr Wybult.

Projekt zakłada również organizację szkolenia dla par planujących małżeństwo, które od 19 do 20 listopada odbywać się będzie w Centrum Psychologiczno-Pastoralnym "Metanoia" w Płocku - Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej zamierza zaprosić 20 do 25 par, które chciałyby wziąć udział w takim szkoleniu.

Ostatnim wydarzeniem projektu "Czas na Rodzinę" będzie konferencja "Małżeństwo, rodzina i demografia - obawy i nadzieje", która odbędzie się w Opactwie Pobenedyktyńskim w Płocku 3 grudnia, a udział w niej wezmą m.in. doradcy życia rodzinnego, dekanalni duszpasterze rodzin, uczniowie i studenci oraz członkowie organizacji pozarządowych.

"W ramach konferencji planujemy siedem paneli dyskusyjnych poświęconych tematyce małżeństwa, rodziny i demografii. Zaprezentujemy najnowsze badania demograficzne i prognozy w tym zakresie" - zapowiedział dr Wybult.

W prezentacji założeń projektu "Czas na Rodzinę" zwrócono m.in. uwagę, iż "łatwo dostrzec, że we współczesnych rodzinach mniej używa się tzw. wielkich słów". "Będziemy pokazywać, że np. miłość, kocham cię, zaufanie, bezpieczeństwo, jesteś ważny, to słowa, których warto używać na co dzień" - podkreśliło Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej, odnosząc się do celów projektu.

Diecezja płocka, licząca 11 tys. km kw., obejmuje część województw mazowieckiego i kujawsko-pomorskiego.

