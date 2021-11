Mazowieckie: Szpital wojewódzki w Płocku wstrzymał do odwołania odwiedziny u pacjentów

Wojewódzki Szpital Zespolony (WSzZ) w Płocku w związku z sytuacją epidemiczną wstrzymał do odwołania odwiedziny u chorych we wszystkich tamtejszych oddziałach. W wyjątkowych sytuacjach, jak podała placówka, zgodę na odwiedziny może wydać np. ordynator.

Szpital zaznaczył, że "w wyjątkowych sytuacjach, które uzasadniają konieczność spotkania pacjenta z osobą bliską", ordynator, kierownik lub upoważniony lekarz danego oddziału może wydać tam zgodę na odwiedziny, przy zachowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa".

Podkreślono jednocześnie, że nadal istnieje możliwość przekazywania przez rodziny hospitalizowanym w WSzZ niezbędnych artykułów - oznakowane paczki, podpisane imieniem i nazwiskiem pacjenta i ze wskazaniem oddziału, w którym jest on leczony, można pozostawić w holu obecnego wejścia do placówki - ponieważ wejście główne jest remontowane, dla wszystkich dostępne jest wejście, z którego wcześniej korzystali udający się do przychodni specjalistycznych.

"Nie zamykamy całkowicie oddziałów, ograniczamy jednak do nich dostęp osób z zewnątrz w związku z obecną sytuacją covidową. Oczywiście w wyjątkowych przypadkach będą możliwe odwiedziny u pacjentów, ale w rygorze sanitarnym i za każdym razem po decyzji ordynatora czy lekarza prowadzącego" - powiedział PAP dyrektor WSzZ Stanisław Kwiatkowski. Dodał, że ograniczenie wizyt u pacjentów poszczególnych oddziałów wprowadzono tam bezterminowo.

Dyrektor WSzZ podał, że w piątek rano w placówce tej przebywało 42 pacjentów z COVID-19, w tym 15 na oddziale zakaźnym, gdzie zajęte były wszystkie łóżka dla tej grupy chorych, a pozostali z nich hospitalizowani byli w izolatkach organizowanych doraźnie w poszczególnych oddziałach.

W tym samym czasie w płockim szpitalu tymczasowym, funkcjonującym jako oddział tamtejszego WSzZ, na 28 łóżek zakontraktowanych i uruchomionych tam z początkiem tego tygodnia przebywało 30 chorych na COVID-19. Placówka ta wciąż poszukuje personelu medycznego, w tym pielęgniarek i lekarzy, i od wyników tego naboru uzależnia uruchomienie następnego modułu z kolejnymi 28 łóżkami i części OIOM, gdzie planuje przegotowanie od 6 do 8 łóżek z respiratorami.