Mazowieckie: Transport wielkiej tarczy TBM wyruszył z Janek; przejedzie przez Ursynów

Transport wielkiej tarczy TBM do drążenia tuneli wyruszył w sobotę w nocy z podwarszawskich Janek; przejedzie m.in. przez stołeczny Ursynów.

"Transport tarczy ok. godz. 23.30 będzie na węźle Opacz na S2, następnie skieruje się ku ul. Puławskiej, pół godziny po północy tarcza powinna zjechać na węźle Puławska na ul. Puławską. Przejedzie przez Ursynów, a na ul. Przyczółkowej wjedzie na węzeł Wilanów na S2 i będzie jechała do węzła Lubelska, gdzie zatrzyma się do 22,00 w niedzielę" - poinformowała rzeczniczka warszawskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Małgorzata Tarnowska.

Transport tarczy TBM, która wydrąży tunel na drodze ekspresowej S19 na Podkarpaciu porusza się z prędkością do 10 km/h na mostach, a poza nimi w granicach 20-30 km/h.

Maszyna typu TBM z tarczą o średnicy ponad 15 metrów, przypłynęła do Szczecina z Hiszpanii. W Babicy na budowie drogi ekspresowej S19 maszyna TBM posłuży do wydrążenia ponad dwukilometrowego tunelu, który będzie usytuowany nawet 100 metrów pod powierzchnią terenu. Elementy TBM są przewożone w trzech konwojach składających się łącznie z czternastu zestawów transportowych. Najcięższy z nich waży blisko 500 ton i ma długość ponad 74 metrów i szerokość 9 metrów.

Prace przy drążeniu tunelu na budowie S19 rozpoczną się w przyszłym roku. Tunel drogowy będzie wykonany metodą mechanicznego drążenia przy pomocy maszyny TBM o długości 112 m i masie 4000 ton, z tarczą wiercącą o średnicy 15,2 m. Jest to o 1,7 m więcej niż średnica Wyspiarki, która wydrążyła tunel w Świnoujściu.