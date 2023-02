Mazowieckie: Trwa gaszenie pożaru w piekarni w Małopolu;

Trwa gaszenie pożaru w kompleksie budynków piekarni w miejscowości Małopole (powiat wołomiński); pożar powstał w hali, w której znajdowały się dwa piece i ok. 2 km folii do pakowania chleba - poinformował PAP w środę późnym wieczorem rzecznik prasowy PSP bryg. Karol Kierzkowski.

Do pożaru budynków piekarni w Małopolu, pomiędzy Wołominem a Wyszkowem, doszło ok. godz. 20. Jak przekazał rzecznik prasowy PSP bryg. Karol Kierzkowski, z zakładu zostało ewakuowanych około 150 pracowników.

Strażacy informują, że w pożarze nikt nie został ranny. Na miejscu działa obecnie 150 strażaków i 45 pojazdów gaśniczych. "Płonie przestrzeń pomiędzy dachem i sufitem. Sytuacja nie jest opanowana" - przekazał Kierzkowski. Dodał, że na miejscu powołano sztab akcji.

"Pożar powstał w jednej z hal produkcyjnych, w której znajdowały się dwa piece oraz m.in. ok. 2 km folii do pakowania chleba. Na chwilę obecną pożar ogranicza się do jednej strefy pożarowej - ok. 2,5 tys. m.kw." - powiedział rzecznik PSP.