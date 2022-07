Mazowieckie: Ukradł klatkę do odłowu zwierząt i sprzedał za 20 zł

W miejscowości Nowa Dzierzążnia pod Płońskiem 24-latek ukradł metalową klatkę do odłowu zwierząt, w tym bezdomnych psów. Sprawca kradzieży wycenioną na 1400 zł klatkę sprzedał za 20 zł. Został ujęty przez policję. Grozi mu do 10 lat więzienia. Klatkę odzyskano.

Informując w poniedziałek o zdarzeniu podinsp. Grzegorz Osiński z Komendy Powiatowej Policji w Płońsku podkreślił, iż gmina Dzierzążnia jest jednym z samorządów, który boryka się z problemem bezdomnych psów, stwarzających zagrożenie zarówno dla pieszych, jak i dla poruszających się pojazdami.

"Mając na celu odłowienie takich psów, wolontariusze ze Stowarzyszenia +Uszy do Góry+, zamontowali przy jednej z posesji w miejscowości Nowa Dzierzążnia klatkę do odłowu zwierząt. Klatka była przytwierdzona do ogrodzenia łańcuchem i dodatkowo zabezpieczona kłódką" - wyjaśnił podinsp. Osiński. Jak dodał, to właśnie wolontariusze powiadomili policję o kradzieży, do której doszło na początku lipca, przy czym klatkę wyceniono na 1400 zł.

"W wyniku podjętych czynności ustalono i zatrzymano sprawcę kradzieży, którym okazał się 24-letni mieszkaniec gminy Dzierzążnia. Sprawca przyznał się do zarzucanego mu czynu oraz wskazał osobę, której sprzedał klatkę za 20 zł. Klatkę odzyskano" - podkreślił podinsp. Osiński. Zaznaczył przy tym, iż sprawcy kradzieży grozi teraz kara od roku do 10 lat pozbawienia wolności.