Mazowieckie: Utrudnienia w Nadarzynie; kierowca forda zasłabł i zderzył się z innym autem

W Nadarzynie (woj. mazowieckie) zderzyły się dwa samochody. Do wypadku doszło, gdy jeden z kierowców zasłabł. Strażacy musieli użyć narzędzi hydraulicznych, by wydostać go z wraku - poinformowała w czwartek kom. Karolina Kańka z Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie.

Jak przekazała policjantka do wypadku doszło na ulicy Mszczonowskiej w Nadarzynie. "Kierujący pojazdem marki fiat zasłabł za kierownicą, w wyniku czego zjechał na przeciwległy pas ruchu, zderzając się czołowo z fordem transitem" - podała kom. Karolina Kańka.

Dodała, że mężczyzna, który zasłabł został zakleszczony w aucie. Aby go wydostać z wraku strażacy musieli użyć narzędzi hydraulicznych. Mężczyzna trafił do szpitala.

Kierujący fordem nie wymagał hospitalizacji. Był trzeźwy.

Policja ostrzega, że kierowcy muszą się liczyć z utrudnieniami.