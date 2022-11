Mazowieckie: Utrudnienie na S8 między Mszczonowem Północ a Żabią Wolą w związku z transportem maszyny TBM

Droga S8 w kierunku Warszawy między Mszczonowem Północ a Żabią Wolą jest zablokowana do godz. 6 w związku z przejazdem konwoju transportowego maszyny TBM do wiercenia tunelu na budowie S19 na Podkarpaciu. Zalecane jest korzystanie z dróg alternatywnych - podała w nocy z piątku na sobotę GDDKiA.

Jak poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, na drodze ekspresowej S8 pomiędzy Mszczonowem Północ i Żabią Wolą (woj. mazowieckie) trwa "przejazd kolumny pojazdów nienormatywnych na jezdni w kierunku Warszawy". "Jezdnia zablokowana do godziny 06.00. Zalecane korzystanie z dróg alternatywnych. Kolumna porusza się z prędkością 10 km/godz" - czytamy.

Konwój transportowy tarczy TBM do wiercenia tunelu na budowie S19 na Podkarpaciu wyruszył o godz. 22 z parkingu w pobliżu Rawy Mazowieckiej (woj. łódzkie). W nocy z piątku na sobotę kolumna przekroczyła granicę województw łódzkiego i mazowieckiego. Transport ma dotrzeć do węzła Janki na S8, gdzie w sobotę zaplanowano postój. Późnym wieczorem w sobotę transport maszyny TBM wyruszy drogą ekspresową S8 w kierunku Warszawy i węzła Opacz. Następnie drogą ekspresową S2 oraz ulicami Warszawy dotrze do węzła Lubelska (S17) gdzie w niedzielę zaplanowano kolejny postój na jezdni S17 do godz. 22.00. Ruch zostanie przekierowany na jezdnie boczne - zapewniają drogowcy.

W niedzielę wieczorem konwój z tarczą TBM wyruszy drogą ekspresową S17 w kierunku Lublina i dalej na Podkarpacie.

Maszyna typu TBM z tarczą o średnicy ponad 15 metrów, przypłynęła do Szczecina z Hiszpanii. W Babicy na budowie drogi ekspresowej S19 maszyna TBM posłuży do wydrążenia ponad dwukilometrowego tunelu, który będzie usytuowany nawet 100 metrów pod powierzchnią terenu. Elementy TBM są przewożone w trzech konwojach składających się łącznie z czternastu zestawów transportowych. Najcięższy z nich waży blisko 500 ton i ma długość ponad 74 metrów i szerokość 9 metrów.

Prace przy drążeniu tunelu na budowie S19 rozpoczną się w przyszłym roku. Tunel drogowy będzie wykonany metodą mechanicznego drążenia przy pomocy maszyny TBM o długości 112 m i masie 4000 ton, z tarczą wiercącą o średnicy 15,2 m. Jest to o 1,7 m więcej niż średnica Wyspiarki, która wydrążyła tunel w Świnoujściu.