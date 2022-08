Mazowieckie: W Płocku mieszkania dla uchodźców z Ukrainy

Urząd Miasta Płocka wytypował dla uchodźców z Ukrainy 13 jednopokojowych mieszkań z zasobów gminnych. W 6 z nich już mieszkają nowi lokatorzy. Pozostałe 7 czeka na remont. Pomocy w tym zakresie udzieli Fundacja Leroy Merlin. Odnowione lokale mają być gotowe do zamieszkania w październiku.

Jak poinformowało PAP biuro prasowe płockiego Urzędu Miasta, na wszystkie 13 lokali mieszkalnych, które zostały przeznaczone dla uchodźców z Ukrainy, złożono oferty wynajęcia lokalu na zasadach najmu socjalnego na okres jednego roku.

"Większość tych lokali to lokale jednopokojowe o metrażu około 30 metrów kw. Lokale znajdują się w mieszkaniowym zasobie gminy" - wyjaśniono w informacji. Wskazano przy tym, że mieszkania te "trafiły do wtórnego obiegu" z odzysku, np. poprzez eksmisję lub wyprowadzkę poprzednich lokatorów. "Wszystkie osoby wynajmujące same ponoszą koszty związane z utrzymaniem lokalu w oparciu o zasady najmu lokalu socjalnego" - zaznaczył płocki Urząd Miasta.

Wytypowanie mieszkań, które znajdują się w różnych dzielnicach Płocka, było możliwe po zarządzeniu prezydenta miasta Andrzeja Nowakowskiego z marca tego roku w sprawie wskazania lokali przeznaczonych na wynajem dla obywateli Ukrainy - zarządzenie zostało wydane w związku z ustawą o pomocy uchodźcom w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

Według płockiego samorządu, wynajęto już wszystkie lokale wskazane w zarządzeniu, przy czym 6 lokali wynajęto do remontu na koszt najemców, natomiast pozostałe 7 lokali wymaga dużych nakładów pieniężnych i czeka na wykonanie remontu.

"W sześciu mieszkaniach są już nowi lokatorzy. W przypadku kolejnych 7 mieszkań potrzebny jest remont, który zostanie przeprowadzony zgodnie z umową zawartą z Fundacją Leroy Merlin, której celem jest pomoc uchodźcom z Ukrainy" - powiedział w piątek PAP Konrad Kozłowski z biura prasowego Urzędu Miasta Płocka.

Według zawartego porozumienia, Fundacja Leroy Merlin przekaże darowiznę rzeczową w postaci materiałów budowlanych i wykończeniowych, pokryje jednocześnie koszty ich transportu, a także koszty usług montażowych. "Łączna wartość pomocy wyniesie ponad 240 tys. zł. Do końca października lokale zostaną wyremontowane, a następnie zostaną udostępnione rodzinom uchodźców z Ukrainy" - podał płocki Urząd Miasta.

Jak podkreślono w informacji, współpraca w oparciu o podpisaną umowę "ma na celu praktyczną realizację działań o charakterze dobroczynnym, w tym w zakresie pomocy społecznej i opieki socjalnej oraz jest realizacją na terenie Płocka programów pomocowych na rzecz uchodźców z Ukrainy przebywających na terytorium Polski".

Z danych Urzędu Miasta Płocka, wynika, że od napaści Rosji na Ukrainę zarejestrowano tam 3152 ukraińskich uchodźców wojennych, w tym 1689 dorosłych i 1463 dzieci, przy czym szacuje się, iż obecnie na terenie miasta przebywa ok. 1150, gdyż część wyjechała, w tym za granicę lub wróciła do swego kraju.

Według płockiego Urzędu Miasta, ponad 700 uchodźców z Ukrainy mieszka aktualnie u osób prywatnych na terenie tego miasta, zaś pozostali przebywają w wyznaczonych miejscach zakwaterowania - to w sumie 9 miejsc wskazanych przez samorząd lub użyczonych przez różnego rodzaju instytucje i podmioty.