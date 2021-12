Mazowieckie: W Płocku policjanci eskortowali do szpitala samochód wiozący rodzącą kobietę

W Płocku policjanci eskortowali samochód, którym mąż wiózł do szpitala rodzącą żonę. Trasa przejazdu w asyście radiowozu na sygnale wiodła przez całe miasto. Po kilkudziesięciu minutach od przyjazdu do szpitala na świat przyszła zdrowa dziewczynka. Jej mama podziękowała policjantom za pomoc.

Jak poinformowała rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji w Płocku podkom. Marta Lewandowska, do zdarzenia doszło w niedzielę nad ranem, gdy podczas rutynowego patrolowania ulic w peryferyjnej dzielnicy Borowiczki funkcjonariusze zwrócili uwagę na kierowcę, który przejechał przez skrzyżowanie na czerwonym świetle - po zatrzymaniu auta do kontroli okazało się, że w tym przypadku każda minuta miała ogromne znaczenie, gdyż mężczyzna wiózł do szpitala rodząca żonę.

"Policjanci bez chwili wahania postanowili pomóc rodzinie. O sytuacji poinformowali oficera dyżurnego, włączyli sygnały świetlne oraz dźwiękowe i bezpiecznie przez całe miasto eskortowali do szpitala rodzącą kobietę. Tam po kilkudziesięciu minutach urodziła się zdrowa dziewczynka" - przekazała we wtorek podkom. Lewandowska. Jak dodała szczęśliwa mama przesłała podziękowania dla funkcjonariuszy, którzy eskortowali ją do szpitala. "Przeprowadzili nas prawie przez wszystkie czerwone światła. Córcia ma się dobrze" - napisała m.in. w liście kobieta.

Jak podkreśliła rzeczniczka płockiej policji, "choć niejednokrotnie funkcjonariusze ratują ludzkie życie i zmagają się z ludzkimi dramatami, to są jednak tak szczególne sytuacje, jak ta niedzielna, kiedy odczuwa się największą satysfakcję z pełnionej służby". "Rodzicom serdecznie gratulujemy, a dziewczynce życzymy dużo zdrowia" - dodała podkom. Lewandowska.