Mazowieckie: W Płocku wybudowano Centrum Onkologii - pierwsi pacjenci na początku 2024 r.

Centrum Onkologii, które powstało w Płocku za prawie 123 mln zł ze środków samorządu Mazowsza, zacznie funkcjonować na początku 2024 r. Zakończyły się już prace budowlane i wykończeniowe. Trwają jeszcze przetargi na zakup wyposażenia - poinformował w piątek urząd marszałkowski.

Centrum Onkologii w Płocku to inwestycja zrealizowana przez konsorcjum podmiotów, którego liderem jest spółka ALSTAL Grupa Budowlana - umowę z wykonawcą zawarto w październiku 2021 r., a prace związane z przedsięwzięciem trwały od listopada 2021 r.

"Zakończyły się prace budowlane i wykończeniowe. Trwają przetargi na zakup wyposażenia. Do nowego budynku przeniesie się oddział onkologiczny płockiego szpitala wojewódzkiego. Ośrodek zacznie przyjmować pacjentów już na początku przyszłego roku" - podał w piątek mazowiecki urząd marszałkowski. Jak zaznaczono w informacji, dotychczas budowa płockiego Centrum Onkologii kosztowała blisko 123 mln zł i została sfinansowana w całości ze środków samorządu województwa.

"I nie jest to jeszcze nasze ostatnie słowo. Jak widać, była to doskonała decyzja, a sam ośrodek robi ogromne wrażenie. Czekamy na rozstrzygnięcie przetargów na wyposażenie i rozpoczęcie działania" - powiedział marszałek Mazowsza Adam Struzik, cytowany w komunikacie.

Jak podkreślił mazowiecki urząd marszałkowski, w prowadzonych przez niego badaniach aż 56 proc. mieszkańców regionu płockiego jako najpotrzebniejsze specjalistyczne świadczenie medyczne wskazało właśnie onkologię - dla porównania w całym województwie wskaźnik ten wyniósł 44 proc.

Centrum Onkologii w Płocku to budynek z trzema kondygnacjami naziemnymi o łącznej powierzchni użytkowej ponad 7,4 tys. metrów kw., posiadający 325 pomieszczeń. Na parterze znajdują się tam pracownie tomografii komputerowej, mammografii, rezonansu magnetycznego, medycyny nuklearnej, brachyterapii, PET oraz bunkry z akceleratorami medycznymi, czyli urządzeniami wytwarzającymi promieniowanie stosowane w terapii onkologicznej.

Z kolei na pierwsze piętro budynku docelowo przeniesiony zostanie oddział onkologiczny, funkcjonujący obecnie w pobliskim Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym, natomiast drugie piętro zajmie oddział radioterapii.

"Ta inwestycja nie tylko otwiera przed naszą placówką ogromne szanse rozwojowe, związane z zaspokojeniem niedostępnych, a potrzebnych w tej części Mazowsza usług. Przeniesienie oddziału onkologicznego z nowego pawilonu budynku głównego szpitala do Centrum Onkologii pozwoli poprawić komfort świadczonych usług medycznych na innych oddziałach, które zagospodarują pozostawioną po onkologii przestrzeń" - powiedział Stanisław Kwiatkowski, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku.

Placówka ta, równolegle do budowy nowego obiektu, prowadziła intensywne poszukiwania kadry medycznej dla tamtejszego Centrum Onkologii. Jak wyliczył, mazowiecki urząd marszałkowski, rocznie w ośrodku tym będzie można przeprowadzić ok. 10 tys. porad onkologicznych, natomiast oddział onkologiczny będzie mógł zapewnić 3,5 tys. hospitalizacji. Opiekę nad pacjentami [prowadzić będzie ok. 90 osób z personelu medycznego i niemedycznego, przy czym częściowo będą to dotychczasowi pracownicy płockiego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego.

Pod koniec roku placówka wystąpi do NFZ z wnioskiem o ogłoszenie konkursu na świadczenie usług z zakresu radioterapii. "Będzie to znaczne ułatwienie dla mieszkańców północnego Mazowsza, którzy do tej pory na zabiegi z radioterapii musieli udawać się to tak odległych miast, jak Łódź, Bydgoszcz czy Warszawa" - podkreślił mazowiecki urząd marszałkowski.