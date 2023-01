Mazowieckie: W pow. garwolińskim znaleziono niewybuch z II wojny światowej

Pocisk artyleryjski z czasów II wojny światowej odnaleziono na polu w pow. garwolińskim (Mazowieckie). Policja apeluje o szczególną ostrożność w przypadku takich znalezisk – przekazała we wtorek rzeczniczka Komendy Powiatowej w Garwolinie mł. asp. Małgorzata Pychner.

W poniedziałek dyżurny garwolińskiej komendy policji otrzymał zgłoszenie, że na polu w Parysowie znajduje się przedmiot, który przypomina stary pocisk. "Na miejsce został skierowany policjant rozpoznania pirotechnicznego, który określił, że jest pocisk artyleryjski z czasów II wojny światowej" - poinformowała rzeczniczka. Mundurowi zabezpieczali miejsce, by żadna z postronnych osób nie miała do niego dostępu do czasu zabrania niewybuchu przez saperów.

Policja apeluje o szczególną ostrożność w przypadku takich znalezisk, które mimo upływu długiego czasu od wojny, nadal są odkrywane w różnych rejonach Polski. Mundurowi przypominają, że w przypadku znalezienia niewybuchów lub niewypałów, pod żadnym pozorem nie wolno ich dotykać ani przenosić, a także nie wolno wrzucać ich do ognia, stawu, jeziora czy rowu. Miejsce znalezienia należy w sposób wyraźny oznaczyć, zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych i niezwłocznie poinformować odpowiednie służby, w tym policję.