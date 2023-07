Mazowieckie: W Żyrardowie powstanie 28 mieszkań w ramach rządowego programu "Wzajemnie Potrzebni"

Żyrardów jest kolejnym miastem w Polsce, w którym możemy ogłosić rozpoczęcie pilotażu rządowego programu "Wzajemnie potrzebni" – poinformowała w poniedziałek minister w KPRM Agnieszka Ścigaj. W jego ramach powstanie 28 mieszkań dla najbardziej potrzebujących mieszkańców.

Minister ds. integracji społecznej Agnieszka Ścigaj wspólnie z przedstawicielami Agencji ONZ ds. Uchodźców UNHCR wzięła udział w zorganizowanym w poniedziałek w Żyrardowie spotkaniu z realizatorem programu "Wzajemnie Potrzebni" - Fundacją im. Św. Michała Archanioła. Rządowy projekt zakłada stworzenie zagrożonym wykluczeniem społecznym osobom z Polski oraz uchodźcom z Ukrainy warunków do zamieszkania, włączenie ich w rynek pracy oraz lokalny system oświaty i usług społecznych.

"Żyrardów jest kolejnym miastem w Polsce, w którym możemy ogłosić rozpoczęcie pilotażu rządowego programu +Wzajemnie potrzebni+. To przełomowy i kompleksowy program łączący zaspokajanie potrzeby mieszkalnictwa i inne usługi społeczne - w tym dotyczące pracy czy edukacji - potrzebne do samodzielnego funkcjonowania. Projekt jest wsparciem rodzin, w tym także uchodźców z Ukrainy, ale również osób z niepełnosprawnościami czy młodych małżeństw, których nie stać na zakup własnego mieszkania" - zaznaczyła minister Ścigaj podczas konferencji prasowej.

W Żyrardowie pilotaż zrealizuje Fundacja im. Św. Michała Archanioła. Powołano już Społeczną Agencję Najmu, która będzie odpowiedzialna za remont, a następnie wynajem 28 lokali mieszkalnych. Powstaną one na dwóch piętrach należącego do magistratu budynku przy ul. Waryńskiego. Mieszkania mają mieć ok. 40 m kw. i być gotowe do końca roku. Ich adaptacja zostanie w całości sfinansowana przez rząd. Na ten cel przeznaczono z budżetu państwa ok. 2,8 mln zł. Kolejne 400 tys. zł trafi do fundacji na walkę z wykluczeniem m.in. poprzez działania na rynku pracy, edukacji czy świadczenie różnego rodzaju usług.

"Największym wyzwaniem są krótkie terminy i będzie to dla nas wyścig z czasem. Mamy już wybranych wykonawców, ale trwają jeszcze niezbędne formalności, by mogli oni rozpocząć remont" - przyznała prezes Fundacji im. Św. Michała Archanioła Kinga Siudek.

Zastępca prezydenta Żyrardowa Adam Lemiesz dodał, że remont dwóch pięter miejskiego budynku domknie zagospodarowanie kompleksu, w którym świadczone są różne usługi społeczne. Znajdują się w nim m.in. żłobek oraz klub seniora.

"Przekazaliśmy do dyspozycji Społecznej Agencji Najmu niemal 2 tys. m. kw, które zostaną zaadaptowane na lokale mieszkalne +pod klucz+. Najemców mieszkań - na podstawie ściśle określonych kryteriów - wskaże komisja powołana przez prezydenta Żyrardowa. To dla nas bardzo ważny program, bo dzięki niemu zaspokajamy potrzeby mieszkaniowe miasta. Mieszkania przeznaczone są dla osób, które są nieco za bogate, by otrzymać lokal komunalny, ale jednocześnie nie mają odpowiedniego dochodu, by kupić mieszkanie na rynku komercyjnym czy otrzymać kredyt hipoteczny" - wyjaśnił.

Minister Ścigaj wskazała, że ideą programu "Wzajemnie Potrzebni" jest integracja społeczna. "Przyjechało do nas 1,5 mln obywateli Ukrainy, którzy chcą tu pracować, ale muszą też gdzieś mieszkać i mogą z tego skorzystać. Nie jest to jednak projekt adresowany tylko i wyłącznie do uchodźców. W trudnej sytuacji mieszkaniowej są też osoby z niepełnosprawnościami, młode małżeństwa, czy samotne matki, które mają największe problemy z wynajmem lokali. To dla nich szansa. Ten projekt jest adresowany do wszystkich, którzy potrzebują taniego mieszkania na wynajem" - dodała.

Wskazała, że jego realizacja pilotażu programu to "przetarcie szlaków" ponieważ jest on bardzo innowacyjny. Oprócz Żyrardowa, w pilotażu biorą udział: Bielawa (woj. dolnośląskie), Dąbrowa Górnicza (woj. śląskie), Będzino (woj. zachodniopomorskie) oraz powiat moniecki (woj. podlaskie). Do każdego z tych miejsc ze środków rządowych trafi ok. 3,2 mln zł na adaptację nowych lokali mieszkalnych i realizację innych usług społecznych.

"Program jest bardzo dobrze oceniany przez Komisję Europejską i mógłby stać się kołem zamachowym w politykach migracyjnych innych państw, bo komponent integracyjny ma w nim duże znaczenie. Staramy się, by KE uruchomiła taki program dla krajów, które chcą tworzyć miejsca do życia dla uchodźców, a nie getta czy obozy, które do tej pory były finansowane" - podkreśliła minister Ścigaj.

Wiceminister aktywów państwowych Maciej Małecki przekonywał, że Żyrardów ma szansę stać się wzorem, jak realizować ważne społecznie sprawy dla mieszkańców.

"To kolejny bardzo ważny społeczny projekt rządowy. Z jednej strony likwiduje on wykluczenie pewnej części społeczeństwa, ale z drugiej strony mamy w nim samorządowców i organizację pozarządową, którzy podejmują trudne zadanie, by czynić dobro dla swoich sąsiadów" - tłumaczył.