Mazowieckie: We wtorek rozpoczną się międzynarodowe ćwiczenia ratownicze "Cooperation 2023" oraz "New Wave 2023"

W dwóch lokalizacjach na Mazowszu rozpoczną się we wtorek międzynarodowe ćwiczenia ratownicze pod kryptonimem "Cooperation 2023" oraz "New Wave 2023". Pierwsze z nich dotyczą m.in. zagrożeń chemicznych, biologicznych i radiologicznych, a drugie zagrożeń powodziowych.

Ćwiczenia ratownicze "Cooperation 2023", które odbędą się we wtorek na terenie ośrodka lotniczego w gminie Wąsewo (pow. ostrowski). W ćwiczeniach uczestniczyć będą pododdziały ratownicze Państwowej Straży Pożarnej oraz specjalistyczne grupy ratownicze z: Ukrainy, Litwy, Estonii, Mołdawii oraz Rumunii.

"Scenariusz ćwiczeń obejmuje realizację zadań ratowniczych w przypadku wystąpienia zagrożeń chemicznych, biologicznych, radiologicznych i nuklearnych. Obejmą one także gaszenie pożarów lasów z wykorzystaniem m. in. statków powietrznych" - poinformował rzecznik prasowy PSP bryg. Karol Kierzkowski.

Dodał, że pierwszy epizod ćwiczeń będzie dotyczył skażenia chemicznego w pociągu i będzie realizowany z udziałem grupy chemicznej oraz statków powietrznych. Drugi z epizodów będzie natomiast dotyczył pożaru lasu oraz wypadku samochodu, który wpadnie do wody. W tym epizodzie weźmie udział grupa chemiczna, grupa nurkowa oraz statki powietrzne.

Równolegle we wtorek rozpoczną się międzynarodowe ćwiczenia ratownicze pod kryptonimem "New Wave 2023" na terenie powiatu nowodworskiego. Od wtorku do piątku w Nowym Dworze Mazowieckim, Nowym Secyminie i w Nowych Grochalach strażacy odbędą ćwiczenia z zagrożeń powodziowych.

Jak powiedział PAP rzecznik prasowy PSP bryg. Karol Kierzkowski, grupy międzynarodowe będą dysponowały pompami wysokich wydajności, łodziami do ewakuacji z zalanych terenów oraz wyposażeniem umożliwiającym podniesienie wysokości wałów.

"Z uwagi na fakt, że ćwiczenia są realizowane w ramach Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności udział zapowiedział także dyrektor generalny ds. ochrony ludności i pomocy humanitarnej Unii Europejskiej Maciej Popowski" - poinformował rzecznik.

W ćwiczeniach w powiecie nowodworskim udział wezmą grupy ratownicze z Polski, Ukrainy, Finlandii, Austrii, Czech, Belgii i Chorwacji. Scenariusz ćwiczeń obejmuje wystąpienie zagrożeń powodziowych wzdłuż Narwi i Wisły, a część epizodów związana będzie m.in. z ewakuacją ludności przy użyciu łodzi ratowniczych, pompowaniem wody z terenów zalanych, dostarczaniem żywności do miejsc odciętych, czy podwyższaniem wałów przeciwpowodziowych.

Działania będą prowadzone przez dwie doby - również w nocy, a baza operacji będzie znajdowała się w Twierdzy Modlin, gdzie grupy utworzą obozowisko. Komenda Główna PSP, która jest organizatorem ćwiczeń przekazała, że ich celem jest doskonalenie współpracy pomiędzy modułami z różnych krajów, które udzielają pomocy w przypadku wystąpienia katastrof naturalnych.

Strażacy przekazali, że w pobliżu miejsc, gdzie zaplanowano ćwiczenia będzie zwiększony ruch pojazdów strażackich.

