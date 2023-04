Mazowieckie: Włamał się do domu, zabrał sprzęt RTV i telefon; na miejscu zostawił swój rower

47-latek włamał się do domu na terenie pow. kozienickiego (Mazowieckie), skąd zabrał sprzęt RTV i telefon komórkowy. W miejscu włamania zostawił jednak swój rower. Policjanci dotarli do złodzieja i odzyskali łup – poinformowała we wtorek kozienicka policja.

Rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Kozienicach podkom. Ilona Tarczyńska przekazała, że w niedzielę rano policja została powiadomiona o włamaniu do jednego z domów na terenie gminy Głowaczów. "Łupem złodzieja padł sprzęt RTV oraz telefon komórkowy. Pracujący nad zabezpieczeniem śladów policjanci przed budynkiem domu znaleźli rower, który jak się okazało, nie należał do domowników" - zrelacjonowała rzeczniczka.

Kryminalni, którzy zajęli się sprawą, ustalili podejrzewanego o włamanie mężczyznę. Jeszcze tego samego dnia policjanci odzyskali skradzione przedmioty, które ukrył i przechowywał w swoim domu.

Mężczyzna został zatrzymany i przewieziony do policyjnego aresztu. 47-letni mieszkaniec powiatu kozienickiego usłyszał zarzut kradzieży z włamaniem. Grozi za to kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności.