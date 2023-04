Mazowieckie: Włamywacz zapomniał zabrać samochodu, w którym były jego dokumenty; ujęli go policjanci

Do 10 lat więzienia grozi 38-latkowi, który usiłował dokonać kradzieży z włamaniem do nowo wybudowanego domu na terenie gminy Wyszków (Mazowieckie). Uciekając, mężczyzna zapomniał zabrać samochodu, w którym były jego dokumenty – poinformowała we wtorek wyszkowska policja.

Rzecznik Komendy Powiatowej w Wyszkowie kom. Damian Wroczyński poinformował, że w nocy z piątku na sobotę dyżurny został powiadomiony o włamaniu do nowo wybudowanego domu. Właściciel zastał m.in. uszkodzone ogrodzenie posesji i drzwi garażowe przez które włamywacz chciał się dostać do środka oraz przecięte przewody od kamer.

Zabezpieczenia okazały się być skuteczne i uniemożliwiły wejście do wnętrza domu. "Włamywacz został spłoszony i uciekł, ale w trakcie ucieczki zapomniał zabrać samochodu, który został zabezpieczony kilkadziesiąt metrów od miejsca przestępstwa" - powiedział rzecznik. W środku auta policjanci znaleźli dokumenty tożsamości oraz narzędzia mogące służyć do włamań.

Policjanci z Wyszkowa i Pułtuska zatrzymali w tej sprawie dwóch mieszkańców powiatu pułtuskiego. Na podstawie zebranego materiału dowodowego zarzut usiłowania kradzieży z włamaniem usłyszał jeden z nich. 38-latek przyznał się do zarzucanego mu czynu. Prokurator zastosował wobec mężczyzny środek zapobiegawczy w postaci dozoru policyjnego. Teraz o losie mieszkańca powiatu pułtuskiego zdecyduje sąd. Grozi mu do 10 lat więzienia.