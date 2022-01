Mazowieckie: Wojewoda: na Mazowszu spada liczba pacjentów hospitalizowanych z powodu koronawirusa

Na Mazowszu spada liczba pacjentów hospitalizowanych z powodu koronawirusa - przekazał wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł. Jego zdaniem prawdopodobne jest, że mimo wysokiej liczby zakażeń pozostanie ona mniejsza niż ta, na którą przygotowuje się mazowiecka służba zdrowia.

Wojewoda przekazał jednocześnie, że optymistycznym sygnałem są dane dotyczące przyjmowania szczepionki przeciwko COVID-19 - na całym Mazowszu codziennie szczepi się od 25 do niemal 40 tys. osób. "Liczba osób zaszczepionych nieustannie rośnie" - wskazał.

O przygotowanie szpitali w kontekście pandemii koronawirusa Radziwiłł pytany był na poniedziałkowej konferencji prasowej. "Jesteśmy przygotowani, ale jednocześnie obserwujemy trend spadkowy, jeśli chodzi o konieczność hospitalizacji pacjentów z COVID-19 na Mazowszu" - powiedział. Jak dodał, spadek odnotowywany jest każdego dnia od ponad trzech tygodni.

"To jest tendencja, która dzisiaj umożliwia oddawanie łóżek covidowych pacjentom z innymi chorobami" - podkreślił wojewoda. Jak dodał, na Mazowszu przygotowanych jest ok. 4 tys. łóżek, które będą mogły być uruchomione "prawie od ręki". W przypadku bardziej pesymistycznego scenariusza uruchomionych zostanie ponad 6 tys. miejsc. "Tych łóżek zdecydowanie wystarcza" - podkreślił. Dodał, że liczba osób w regionie hospitalizowanych z powodu COVID-19 spadła poniżej 2 tys.

Wojewoda zaznaczył, że pierwszą linią obrony przed koronawirusem ma być osiem mazowieckich szpitali tymczasowych. "Na dzisiaj na całym Mazowszu jest tam ok. 500 wolnych łóżek - to wystarcza, żeby bezpiecznie myśleć o dniu jutrzejszym czy następnych. Dopiero wtedy, kiedy w tych szpitalach zabrakłoby miejsc (...), będziemy koncentrować się na umieszczaniu pacjentów covidowych na łóżkach regularnych" - powiedział.

Jak tłumaczył, w bardzo wielu mazowieckich szpitalach doszło do modernizacji instalacji tlenowej. "Jak wiadomo, tlen jest podstawowym lekarstwem dla pacjentów covidowych, w związku z tym potencjał, jeśli chodzi o możliwość przyjęcia pacjentów wymagających intensywnej tlenoterapii w przypadku mazowieckiej służby zdrowia jest o wiele większy niż na początku epidemii"- powiedział.

Radziwiłł przekazał również, że na Mazowszu czynnych jest ok. tysiąc punktów, gdzie można przyjąć szczepionkę przeciwko COVID-19. "Liczba osób, które korzystają z tych punktów, jest nieustannie wysoka. Dziennie jest to od 25 do 35 tys., nawet prawie 40 tys. osób, które przyjmują szczepienie" - powiedział, dodając, że napawa to optymizmem.

Zdaniem wojewody mazowieckiego istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że mimo tego, iż liczba zakażeń w najbliższym czasie będzie wysoka również na Mazowszu, to liczba pacjentów wymagających hospitalizacji będzie mniejsza niż ta, na którą przygotowana jest mazowiecka służba zdrowia.