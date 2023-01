Mazowieckie: WOT zachęca do wstąpienia w szeregi tej formacji podczas ferii zimowych

6 Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej ogłosiła kolejny nabór do służby w ramach projektu Ferie z WOT. To propozycja dla uczniów, studentów i nauczycieli z woj. mazowieckiego, którzy w szeregi brygady chcieliby wstąpić w czasie tegorocznych ferii zimowych.

W ramach projektu w całej Polsce - w terminie ferii zimowych odpowiednim dla poszczególnych województw - odbywają się standardowe szkolenia podstawowe, tzw. szesnastki.

"Są to szkolenia wstępne, których celem jest wdrożenie ochotników do służby w wojsku. W praktyce szkolenie to obejmuje zakres podstawowych umiejętności taktycznych i strzeleckich, a wieńczy je uroczysta przysięga wojskowa" - poinformował oficer prasowy 6 MBOT kpt. Dominik Pijarski. Do 6 MBOT wstąpić mogą również rezerwiści, którzy przysięgę wojskową mają za sobą, a podczas ośmiodniowego szkolenia wyrównawczego odświeżają nabytą dotychczas wiedzę.

Dla kandydatów z południowego Mazowsza szkolenie podstawowe i wyrównawcze odbędą się w terminach kolejno: 11-26 lutego i 18-26 lutego.

"Aby zdążyć przed wyznaczonym terminem, osoby zainteresowane służbą w WOT, powinny już teraz złożyć stosowny wniosek" - zauważył rzecznik. Według niego poprzednie edycje projektu zimowego Ferie z WOT oraz letniego Wakacje z WOT pokazały, że szkolenia organizowane w czasie wolnym od nauki, cieszą się dużym zainteresowaniem nie tylko wśród uczniów i studentów, ale także nauczycieli oraz rodziców.

"Statystyki potwierdzają, że służba w WOT cieszy się dużym zainteresowaniem wśród młodych osób. Co trzeci żołnierz formacji ma mniej niż 25 lat" - podkreślił kpt. Pijarski. Dodał, że 6 Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej stale zwiększa swoją liczebność. Na 2023 rok, obok naboru zimowego, zaplanowane są jeszcze trzy wcielenia na szkolenia podstawowe i wyrównawcze w terminach 13-28 maja i 21-28 maja, w ramach akcji Wakacje z WOT 1-16 lipca i 9-16 lipca oraz 18 listopada-3 grudnia i 26 listopada-3 grudnia.