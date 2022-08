Mazowieckie: Zabrał auto pracodawcy, wjechał do rowu i uciekł; szuka go policja

Policjanci z Ostrołęki (Mazowieckie) szukają kierowcy samochodu marki Kia, który w niedzielę wjechał do rowu przy drodze w gm. Goworowo, a następnie uciekł usiłującym go zatrzymać świadkom zdarzenia. Właściciel auta podejrzewa, że samochodem mógł jechać jeden z jego pracowników.

Jak poinformował PAP oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce kom. Tomasz Żerański, do zdarzenia doszło w niedzielę około godz. 13.30 na granicy miejscowości Struniawy i Pokrzywnica w gm. Goworowo. Kierujący kia stracił panowanie nad autem, zjechał do rowu i uderzył w przepust wodny. Mężczyzna zdołał się wyrwać osobom postronnym, które próbowały go ująć i uciekł. "Policja ustaliła właściciela samochodu, jednak to nie on prowadził auto. Mężczyzna podejrzewa, że za kierownicą Kia mógł siedzieć jeden z jego kilkunastu pracowników" - przekazał kom. Żerański. Dodał, że na miejscu zdarzenia policyjny technik kryminalistyki zabezpieczył ślady zapachowe. Kierowcy Kia szuka też pies tropiący.

Policjanci proszą osoby, które wiedzą, gdzie może przebywać sprawca zdarzenia, o kontakt z dyżurnym ostrołęckich policjantów pod numer telefonu 47 704 14 24.