Mazowieckie: Zamknięto strzeżone kąpielisko na Jeziorze Soczewka pod Płockiem

Kąpielisko na Jeziorze Soczewka w miejscowości Soczewka pod Płockiem zostało w poniedziałek zamknięte - poinformowało Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (WOPR). Nie podano powodów decyzji. Jednocześnie WOPR zachęcił do korzystania z innych strzeżonych kąpielisk, w Płocku i pobliskiej Grabinie.

"Z dniem 1 sierpnia 2022 r. kąpielisko utworzone na Jeziorze Soczewka w miejscowości Soczewka zostało zamknięte" - przekazał w komunikacie WOPR w Płocku. Jak podkreślono w informacji, oznacza to, że w pozostałej części letniego sezonu kąpielowego w tym roku na kąpielisku w Soczewce "nie będą pełnili dyżurów ratownicy wodni".

"Biorąc powyższe pod uwagę, zwracamy się z apelem o zachowanie szczególnej ostrożności na wyżej wymienionym akwenie wodnym i jednocześnie zachęcamy do korzystania z innych strzeżonych kąpielisk zlokalizowanych w regionie, m.in. kąpielisko +Patelnia+ na Jeziorze Górskim w Grabinie czy kąpielisko Sobótka w Płocku" - podkreślił WOPR w Płocku.

Jezioro Soczewka o powierzchni ok. 45 ha, położone wśród lasów, ok. 10 km od Płocka, to popularne latem miejsce rekreacji na Pojezierzu Gostynińsko-Włocławskim. To sztuczny akwen utworzony w XIX wieku po wybudowaniu grobli na rzece Skrwa Lewa, będącej dopływem Wisły.

W pobliżu Jeziora Soczewka i tamtejszego kąpieliska są ośrodki wypoczynkowe i działki rekreacyjne oraz naturalne akweny Pojezierza Gostynińsko-Włocławskiego. Jest to miejsce wypoczynku często odwiedzane latem przez turystów i okolicznych mieszkańców, także przez wędkarzy.

W lipcu w Jeziorze Soczewka wykryto sinice. Jak informował wówczas WOPR w Płocku, tamtejsze kąpielisko, po konsultacji z sanepidem, zostało tymczasowo wyłączone z użytkowania.