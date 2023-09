Mazowieckie: Zarzuty dla pary z Warszawy podejrzanej o włamanie i kradzież sejfu

Dwoje mieszkańców stolicy jest podejrzanych o włamanie do budynku biurowego na terenie pow. sochaczewskiego oraz kradzież sejfu z kilkunastoma tysiącami zł - poinformowała we wtorek asp. Agnieszka Dzik, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie (Mazowieckie).

Pod koniec sierpnia w gminie Teresin (pow. sochaczewski) doszło do włamania do budynku biurowego, a łupem złodziei padł sejf z pieniędzmi. "W wyniku podjętych działań funkcjonariusze zatrzymali 41-letniego mężczyznę i 28-letnią kobietę. Kryminalni odzyskali również sejf, który został zwrócony właścicielowi" - powiedziała rzeczniczka.

Zatrzymani to mieszkańcy Warszawy. Usłyszeli zarzuty kradzieży z włamaniem, za co grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. "Ponieważ mężczyzna dopuścił się przestępstwa w warunkach recydywy, więc w jego przypadku kara może wzrosnąć nawet do 15 lat pozbawienia wolności" - zaznaczyła asp. Dzik.

